الجيش الإسرائيلي يدعو سكان مدينة غزة للانتقال إلى "منطقة إنسانية" جنوبا

منذ 20 ساعة

أربيل (كوردستان24)- أعلن الجيش الإسرائيلي، السبت، عن منطقة إنسانية في خان يونس في ضوء توسع العملية البرية في مدينة غزة ضد حركة حماس ضمن عملية "عربات جدعون 2".

وبحسب بيان الجيش الاسرائيلي، "تشمل هذه المنطقة البنية التحتية الإنسانية الأساسية، مثل المستشفيات الميدانية، وأنابيب المياه، ومحطات تحلية المياه، إلى جانب استمرار إمداد المنطقة بالمواد الغذائية والخيام والأدوية والمعدات الطبية، والتي سيتم إيصالها بالتنسيق مع مكتب تنسيق أعمال الحكومة في المناطق والمجتمع الدولي".

وأضاف: "جهود تقديم المساعدات الإنسانية للمنطقة، إلى جانب تطوير بنيتها التحتية، ستستمر بشكل متواصل بالتعاون مع الأمم المتحدة والمنظمات الدولية، بالتوازي مع توسع العملية البرية".

وفي رسالة موجهة "إلى سكان مدينة غزة وكل المتواجدين فيها"، قال المتحدث بالعربية باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي عبر وسائل التواصل الاجتماعي، "ابتداء من هذه اللحظة وبهدف التسهيل على من يغادر المدينة، نعلن منطقة المواصي (جنوب) منطقة إنسانية".

وأضاف "اغتنموا الفرصة للانتقال إلى المنطقة الإنسانية في وقت مبكر، وانضموا إلى الآلاف الذين انتقلوا إليها بالفعل".

وتقدر الأمم المتحدة أن نحو مليون نسمة يسكنون في مدينة غزة ومحيطها، وتحذر من "كارثة" في حال قامت إسرائيل بشنّ هجوم واسع النطاق على المدينة.