احتراق نحو 600 دونم من الأحراج والغابات في محيط ناحية "سيتك" بالسليمانية

منذ 18 ساعة

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت شرطة الغابات والبيئة في محافظة السليمانية أن نحو 600 دونم من الأحراج والغابات في حدود ناحية سيتك وضمن أطراف قريتي "تگران" و"بازەگیر" تعرضت للاحتراق، في حادث وصفته بأنه من الحرائق الكبيرة التي ضربت المنطقة مؤخراً.

وذكرت الشرطة في بيان أن مفارز من شرطة غابات سيتك، بالتعاون مع كوادر شرطة غابات شارباژير وقوات الدفاع المدني في بلدات چوارته وسيتك والسليمانية، توجهت فور اندلاع الحريق إلى موقعه، وتمكنت بالتنسيق مع السكان المحليين من السيطرة على النيران وإخمادها.

وبحسب النتائج الأولية، فإن الحريق أتى على مساحات طبيعية واسعة من الغابات والأراضي الحرجية، في حين تواصل السلطات التحقيق لمعرفة السبب الرئيسي وراء اندلاع النيران.

وتؤكد الشرطة أن ارتفاع درجات الحرارة والجفاف في فصل الصيف يسهمان بشكل كبير في زيادة مخاطر الحرائق.

ودعت شرطة الغابات المواطنين إلى توخي الحذر والإبلاغ الفوري عن أي اندلاع نيران، مع التشديد على ضرورة اتخاذ إجراءات السلامة في المناطق الحرجية لتقليل الخسائر.