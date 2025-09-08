الحكم المؤبد بالسجن لإمرأة سممت أقارب زوجها باستخدام "قبعة الموت"

منذ 16 ساعة

أربيل (كوردستان24)- أصدرت محكمة أسترالية، الإثنين، حكما بالسجن المؤبد على امرأة، بتهمة تسميم 4 من أقارب زوجها باستخدام نوع من الفطر.

وأصدر القاضي الحكم بالسجن المؤبد على إيرين باترسون، بتهمة قتل 3 أشخاص، مع فترة غير قابلة للإفراج المشروط مدتها 33 عاما لتسميمها أربعة من أقارب زوجها المنفصل عنها بفطر قبعة الموت.

وأخطر القاضي كريستوفر بيل، المحكمة العليا في ولاية فيكتوريا، أن جرائم باترسون تضمنت خيانة هائلة للثقة.

وأدينت باترسون في يوليو الماضي بقتل كل من دون، وجيل باترسون، وشقيقة جيل، هيذر ويلكينسون، بوجبة غداء من فطائر بيف ويلينجتون ممزوجة بفطر قبعة الموت الذي تم جمعه.

كما أدينت باترسون بمحاولة قتل زوج هيذر، إيان ويلكينسون، الذي قضى أسابيع في المستشفى.