الجيش الإسرائيلي يقول إنه سيعمل في مدينة غزة "بقوة كبيرة"

منذ 8 ساعات

أربيل (كوردستان24)- قال الجيش الإسرائيلي الثلاثاء إنه سيعمل "بقوة كبيرة" في مدينة غزة، داعيا السكان إلى المغادرة جنوبا، وذلك غداة إدلاء رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو بتصريح مشابه.

وأنذر المتحدث العسكري أفيخاي أدرعي في منشور على إكس سكان غزة "والمتواجدين في كل أحيائها، من المدينة القديمة وتفاح شرقًا وحتى البحر غربًا" بالإخلاء الفوري باتجاه منطقة المواصي جنوبا، وأضاف أن "جيش الدفاع مصمم على حسم حماس وسيعمل في منطقة مدينة غزة بقوة كبيرة، كما عمل في مختلف أنحاء القطاع".

وأصدر الجيش الإسرائيلي، صباح الثلاثاء، أمر إخلاء إلى جميع سكان مدينة غزة والمتواجدين في كل أحيائها، وطالبهم بالتوجه عبر محور الرشيد للمنطقة الإنسانية في المواصي.

أوامر الإخلاء تأتي قبل أن يشن الجيش الإسرائيلي هجوما جديدا للسيطرة على أكبر مركز حضري في القطاع، في إطار خطة تثير قلقا عالميا بشأن مصير القطاع بأكمله.

وأعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أمس الاثنين، أن سلاح الجو دمر 50 برجاً سكنياً في قطاع غزة خلال اليومين الماضيين، مؤكداً أن ذلك "مجرد مقدمة" للعملية العسكرية الأوسع التي تستعد لها القوات الإسرائيلية. وأضاف موجهاً حديثه إلى سكان القطاع: "أقول لسكان غزة، استمعوا إلي جيداً: لقد حُذّرتم، اخرجوا من هناك".

أتى ذلك بعدما جدد وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، تهديداته لمدينة غزة التي تتعرض لقصف إسرائيلي عنيف.

وقال في تغريدة على حسابه في "إكس" الاثنين: "اليوم سيضرب إعصار هائل سماء مدينة غزة، وستهتز أسطح أبراج الإرهاب"، وفق تعبيره.

كما أضاف أن "هذا تحذير أخير لعناصر وقادة حماس المتواجدين في غزة وفي الفنادق الفاخرة بالخارج". وأردف قائلاً: "أطلقوا سراح الرهائن وألقوا أسلحتكم، وإلا ستُدمر غزة وأنتم".

وتُعقد السيطرة على مدينة غزة، التي يعيش بها مليون فلسطيني، جهود وقف إطلاق النار لإنهاء الحرب الدائرة منذ قرابة عامين، في الوقت الذي يواصل فيه رئيس الوزراء الإسرائيلي تنفيذ خطته للسيطرة على آخر معقلين لحركة حماس.

وقال نتنياهو إنه لا خيار أمام إسرائيل سوى إكمال المهمة وهزيمة حماس لأنها ترفض إلقاء سلاحها. وتؤكد الحركة الفلسطينية أنها لن تتخلى عن سلاحها إلا في حالة إقامة دولة فلسطينية مستقلة.

ولم تفلح جهود الولايات المتحدة وقطر ومصر للوساطة في تقريب وجهات النظر بين إسرائيل وحماس من أجل التوصل إلى وقف لإطلاق النار وتحرير من تبقى من الرهائن.

يذكر أن مدينة غزة تشهد منذ أسابيع تكثيفاً للقصف والعمليات العسكرية الإسرائيلية.

وأعلنت الأمم المتحدة المجاعة في غزة، محذّرة من أن 500 ألف شخص يواجهون ظروفا "كارثية".

واندلعت الحرب في قطاع غزة إثر هجوم لحماس على جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023 أسفر عن مقتل 1219 شخصا، وفق تعداد يستند إلى بيانات رسمية إسرائيلية.

وردّت إسرائيل بإعلان الحرب، وأوقعت العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة 64,522 قتيلا، معظمهم مدنيون، بحسب أرقام لوزارة الصحة في غزة.

وسيطرت إسرائيل بالفعل على 75% من القطاع منذ اندلاع الحرب، وتقول السلطات الإسرائيلية إن 20 من أصل 48 رهينة باقية في غزة ما زالوا على قيد الحياة.

AFP