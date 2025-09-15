وزارة التربية تعلن التقويم الدراسي والامتحانات للعام 2025 – 2026

منذ 3 ساعات

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت وزارة التربية في إقليم كوردستان، اليوم الاثنين (15 أيلول 2025)، عن التقويم الدراسي والامتحانات للعام الدراسي الجديد 2025 – 2026، ليشمل جميع المدارس والجامعات الحكومية والأهلية التابعة للوزارة.

مواعيد الدراسة والامتحانات

ووفقاً لبيان صادر عن الوزارة:

بدء العام الدراسي: 21 أيلول 2025، بمعدل خمسة أيام دراسية في الأسبوع.

امتحانات نصف الفصل الأول: تبدأ في 16 تشرين الثاني 2025 وتنتهي في 23 تشرين الثاني 2025.

امتحانات نهاية الفصل الأول: تنطلق في 15 كانون الأول 2025 وتستمر لغاية 24 من الشهر نفسه.

عطلة نصف السنة: من 25 كانون الأول 2025 حتى 3 كانون الثاني 2026.

عدد أيام الدراسة في الفصل الأول: 67 يوماً.

امتحانات نهاية الفصل الثاني: تبدأ في 12 نيسان 2026 وتستمر حتى 23 نيسان 2026، متخللةً بأربعة أيام عطلة.

امتحانات نهاية العام الدراسي: من 9 أيار 2026 ولغاية 21 أيار 2026.

عدد أيام الدراسة في الفصل الثاني: 96 يوماً.

وأكدت وزارة التربية أنها ستعمل على توفير الأجواء المناسبة لانطلاق عام دراسي منتظم، مشددة على أهمية التزام المدارس والجامعات بالتقويم المعلن لضمان نجاح العملية التربوية.