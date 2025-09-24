إيطاليا ترسل فرقاطة تابعة للبحرية لمساعدة أسطول الصمود

منذ 31 دقيقة

أربيل (كوردستان 24)- أرسل وزير الدفاع الإيطالي غيدو كروسيتو فرقاطة تابعة لسلاح البحرية الأربعاء لمساعدة أسطول الصمود المتوجه لغزة بعدما أعلن المنظمون أن عددا من قواربهم استهدف بمسيرات قبالة اليونان.

وأعلن "أسطول الصمود العالمي" أن أكثر من عشرة انفجارات سُمعت حول الأسطول لدى إبحاره قبالة اليونان في وقت متأخر الثلاثاء مع تسبب "أجسام مجهولة" بأضرار.

وقال كروسيتو في بيان نشرته الوزارة على منصة "إكس" "لضمان المساعدة للمواطنين الإيطاليين على متن +الأسطول+.. تحدّثت مع رئيس الوزراء وسمحت بالتدخل الفوري لفرقاطة فاسان الإيطالية متعددة المهام التابعة للبحرية الإيطالية والتي كانت تبحر شمال كريت في إطار عملية البحر الآمن.. السفينة في طريقها إلى المنطقة من أجل عمليات إنقاذ محتملة".

ودان كروسيتو "بأشد العبارات.. الهجوم" على الأسطول باستخدام "مسيّرات أطلقها منفذون غير معروفين حاليا"، وفق ما نقلته فرانس برس.

وقال وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني إنه طلب من إسرائيل ضمان سلامة "المواطنين الإيطاليين وأعضاء في البرلمان ونواب البرلمان الأوروبي" هم من بين الناشطين المؤيدين للفلسطينيين على متنه.

وذكرت الوزارة أنها أبلغت إسرائيل بأن "أي عملية توكل إلى القوات الإسرائيلية يجب أن تجري بشكل يمتثل للقانون الدولي ومبدأ الحذر التام".

وأضافت أن "الوزير تاياني طلب من السفارة الإيطالية في تل أبيب جمع المعلومات والتأكيد على طلبها السابق من الحكومة الإسرائيلية ضمان الحماية التامة للأشخاص على متنه".

انطلق أسطول الصمود العالمي من برشلونة في وقت سابق هذا الشهر بهدف كسر الحصار الإسرائيلي المفروض على غزة وإيصال المساعدات إلى القطاع. ويضم حاليا 51 مركبا معظمها قبالة جزيرة كريت اليونانية.