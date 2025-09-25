مالية كوردستان تودع 120 مليار دينار في حساب المالية الاتحادية

منذ 3 ساعات

أربيل (كوردستان24)- أعلنت وزارة المالية والاقتصاد في إقليم كوردستان، أن الإيرادات غير النفطية للإقليم لشهر تموز تم إيداعها في الحساب المصرفي لوزارة المالية الاتحادية.

وأفادت وزارة المالية والاقتصاد في حكومة إقليم كوردستان، اليوم الخميس 25 أيلول 2025، بأن الإيرادات غير النفطية لإقليم كوردستان لشهر تموز 2025، والتي تبلغ 120 مليار دينار، أودعت نقداً في الحساب المصرفي لوزارة المالية في الحكومة الاتحادية بفرع أربيل للبنك المركزي العراقي.

وصرح بيشوا هوراماني، المتحدث باسم حكومة إقليم كوردستان، لكوردستان24 امس الاربعاء الأربعاء 24 أيلول 2025، بأن 120 مليار دينار من الإيرادات غير النفطية ستودع في الحساب المالي الاتحادي يوم الخميس.

وأضاف: "نريد أن تكون هذه الاتفاقية بداية جيدة لحل المشاكل بين أربيل وبغداد، كما لم تعد هناك أي مشكلة أمام استئناف تصدير نفط الإقليم، وفي عام 2026، ستطلب حكومة الإقليم ميزانية ضمن مشروع قانون ميزانية ذلك العام، وليس رواتب".

وأشار المتحدث باسم حكومة إقليم كوردستان إلى أن قوائم رواتب الأشهر الأخرى جاهزة، ونريد توزيعها في أسرع وقت ممكن، وإذا التزمت الحكومة العراقية بقرارها، فلن تضيع أي رواتب لموظفي الإقليم.