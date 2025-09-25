وزارة الثروات الطبيعية في كوردستان: سيتم استئناف تصدير النفط خلال الـ48 ساعة المقبلة

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت وزارة الثروات الطبيعية في حكومة إقليم كوردستان، اليوم الخميس، أنه سيتم استئناف تصدير نفط إقليم كوردستان خلال الـ48 ساعة المقبلة.

وقالت الوزارة في بيان، إن وزارة الثروات الطبيعية ووزارة النفط الاتحادية، عقب الاتفاق الثلاثي بين الوزارتين وشركات إنتاج النفط في الإقليم، توصلتا إلى اتفاق بشأن تصدير نفط إقليم كوردستان.

وأشار البيان إلى أنه سيتم استئناف تصدير نفط إقليم كوردستان خلال الـ48 ساعة المقبلة.

في السياق ذاته، أعلن رئيس الوزراء الاتحادي، محمد شياع السوداني، اليوم الخميس، عن التوصل إلى اتفاق تاريخي مع حكومة إقليم كوردستان بشأن تصدير النفط.

وقال السوداني في تدوينة على منصة إكس، إن الاتفاق ينص على تسلّم وزارة النفط الاتحادية النفط الخام المنتج من الحقول الواقعة في إقليم كوردستان، وتصديره عبر الأنبوب العراقي التركي.

وأضاف أن الاتفاق يضمن التوزيع العادل للثروة، ويعمل على تنويع منافذ التصدير، وتشجيع الاستثمار.

ووصف السوداني هذا الإنجاز بأنه ثمرة انتظار دام 18 عاماً.

إلى ذلك، أعلنت وزارة النفط الاتحادية، اليوم الخميس، عن اتفاق يقضي ببدء ضخ وتسليم كل النفط الخام المنتج من حقول إقليم كوردستان، عدا الكميات المخصصة للاستهلاك المحلي، إلى شركة تسويق النفط العراقية (سومو) لتتولى تصديره عبر الأنبوب العراقي-التركي عن طريق ميناء جيهان التركي.

وأشارت الوزارة إلى أن الاتفاق أبرم وفق السياقات الأصولية المعتمدة، والدستور ونصوص قانون الموازنة العامة الاتحادية وقرارات المحكمة الاتحادية.

وجددت الوزارة التزامها الثابت بإدارة الموارد النفطية وفق مبدأ السيادة الوطنية والمصلحة العليا للبلاد، وبما يضمن توزيعاً عادلاً للثروات بين جميع أبناء الشعب العراقي، وفق الدستور.