ترامب: عدم الفوز بجائزة نوبل سيشكّل "إهانة" للولايات المتحدة

منذ ساعة

أربيل (كوردستان24)- قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب الثلاثاء إنّ عدم منح الولايات المتحدة جائزة نوبل للسلام عن دور ينسبه لنفسه في إيجاد حلّ لنزاعات عدّة سيشكّل "إهانة" للبلاد.

وترامب الذي لطالما سعى لنيل الجائزة التي سيتم إعلان هوية الفائز بها في العاشر من تشرين الأول/أكتوبر أدلى بهذا التصريح غداة إعلانه خطة لإنهاء الحرب في غزة.

وتساءل ترامب في خطاب ألقاه أمام كبار القادة العسكريين الأميركيين "هل ستحصلون على جائزة نوبل؟ قطعا لا. سيمنحونها لشخص لم يفعل شيئا على الإطلاق".

وتابع "سيكون ذلك إهانة كبيرة لبلدنا. لا أريدها، أريد أن تنالها البلاد"، مضيفا "يجب أن تنالها، لأنّ شيئا كهذا لم يحدث من قبل".

ولطالما أبدى ترامب استياءه حيال منح باراك أوباما الجائزة في العام 2009، بعد أشهر قليلة على توليه سدّة الرئاسة الأميركية.

وفي خطابه الثلاثاء، كرّر ترامب ادّعاءه أنه أنهى سبع حروب منذ عودته إلى سدة الرئاسة في كانون الثاني/يناير.

وأشار ترامب إلى أنه إذا نجحت خطة إنهاء الحرب في غزة التي أعلنها في مؤتمر صحافي مشترك مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو في البيت الأبيض الإثنين، "سنكون قد أنهينا ثماني حروب في ثمانية أشهر. هذا أمر جيد جدا".

ولم تعط حركة حماس بعد ردّها على الخطة.

لكنّ احتمالات فوز ترامب بنوبل للسلام هذا العام يُنظر إليها في أوسلو حيث مقر لجنة الجائزة بأنّها شبه معدومة.

وقال المؤرّخ إيفيند ستينرسن الذي أجرى أبحاثا عدة وشارك في إعداد كتاب عن جائزة نوبل للسلام، في تصريح لوكالة فرانس برس إن "الأمر لا يمكن تصوّره على الإطلاق".

بدورها أكّدت اللجنة النروجية لجائزة نوبل أن حملات ترامب لن تؤثر عليها.

مؤخرا، قال أمين السر في لجنة جائزة نوبل كريستيان بيرغ هارفيكن في تصريح لفرانس برس "بالطبع نلاحظ أن هناك اهتماما إعلاميا كبيرا مسلّطا على مرشحين معيّنين".

وتابع "لكن هذا الأمر ليس له أي تأثير على المناقشات الجارية في اللجنة".

وعدّدت إدارة ترامب مؤخرا الحروب السبع التي قال إنه أنهاها، وهي بين كمبوديا وتايلاند، كوسوفو وصربيا، جمهورية الكونغو الديموقراطية ورواندا، باكستان والهند، إسرائيل وإيران، مصر وإثيوبيا، وأرمينيا وأذربيجان.

لكن في حين يسارع ترامب لكي ينسب الفضل لنفسه، يبقى قسم كبير ممّا يتحدث عنه إنجازا جزئيا أو ادّعاء غير صحيح.

