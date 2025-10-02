وسط احتمالات تشديد العقوبات على خام روسيا.. النفط يوقف خسائر 3 جلسات

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان24)- ارتفعت أسعار النفط اليوم الخميس 0.2% منهية سلسلة خسائر استمرت 3 أيام متتالية لتتعافى من أدنى مستوياتها في 16 أسبوعا، وسط احتمالات تشديد العقوبات على خام روسيا.

العقود الآجلة لخام برنت صعدت إلى 65.50 دولار للبرميل بحلول الساعة 06:00 بتوقيت السعودية، وزادت عقود خام تكساس إلى 61.92 دولار للبرميل، وفي الجلسة الماضية خسر الخامان 1% وبلغ برنت عند التسوية أدنى مستوياته منذ 5 يونيو كما سجل خام تكساس أقل مستوى منذ 30 مايو.

كبير المحللين لدى "نيسان سيكيوريتيز" هيرويوكي كيكوكاوا قال "ظهر الإقبال على الشراء مع اقتراب خام تكساس من مستوى 60 دولارا، وقدمت المخاطر الجيوسياسية المتزايدة والتكهنات بتشديد العقوبات على خام روسيا الدعم أيضا".

قال وزراء مالية مجموعة الدول السبع أمس الأربعاء، إنهم سيتخذون خطوات لزيادة الضغط على روسيا باستهداف من يواصلون زيادة مشترياتهم من نفطها، وأولئك الذين يسهلون التحايل على العقوبات.

ذكرت "وول ستريت جورنال" أمس الأربعاء أن أمريكا ستزود أوكرانيا بمعلومات استخباراتية لتوجيه ضربات صاروخية بعيدة المدى على البنية التحتية للطاقة الروسية، ووفقا للصحيفة، فإن هذا سيسهل على أوكرانيا ضرب المصافي وخطوط الأنابيب وغيرها من البنى التحتية بهدف حرمان موسكو من الإيرادات والنفط.

أشار كيكوكاوا أيضا إلى أن الإغلاق الحكومي في أمريكا أجج المخاوف بشأن الاقتصاد العالمي، كما أثرت توقعات ارتفاع إنتاج تحالف أوبك+ على المعنويات مما حد من مكاسب النفط.

قالت إدارة معلومات الطاقة أمس الأربعاء، إن مخزونات النفط الخام والبنزين ونواتج التقطير في أمريكا ارتفعت الأسبوع الماضي مع تراجع نشاط التكرير والطلب، وزادت مخزونات النفط الخام 1.8 مليون برميل إلى 416.5 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 26 سبتمبر، مقارنة بتوقعات محللين في استطلاع لرويترز بارتفاع قدره مليون برميل.

المصدر.. منصة الاقتصادية