الأمن الوطني العراقي يعتقل (46) متهماً ببيع وشراء البطاقات الانتخابية

منذ ساعة

أعلن جهاز الأمن الوطني، اليوم السبت، اعتقال 46 متهماً ببيع وشراء البطاقات الانتخابية، فيما أشار الى ضبط (1841) بطاقة في أربع محافظات.

وذكر الجهاز في بيان، أن "مفارز جهاز الأمن الوطني، وبناءً على عمل استخباري دقيق، نفذت عمليات أمنية متفرقة في محافظات (بغداد، الأنبار، نينوى، وغرب نينوى)، أسفرت عن إلقاء القبض على (46) متهمًا متورطين بعمليات بيع وشراء بطاقات انتخابية".

وأشار الى أنه "تم ضبط (1841)، بطاقة ناخب بحوزة المتهمين"، مبيناً أنه "تمت إحالة جميع المتهمين مع المضبوطات إلى الجهات القضائية المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم".