عقب لقاءه مع مظلوم عبدي.. وزير الدفاع السوري يعلن الاتفاق على وقف شامل لإطلاق النار

منذ ساعة

أربيل (كوردستان24)- أعلن وزير الدفاع السوري، مرهف أبو قصرة، اليوم الثلاثاء 7 تشرين الأول 2025، أنه التقى بقائد قوات قسد مظلوم عبدي، واتفق معه على وقف شامل لإطلاق النار.

وقال أبو قصرة، خلال منشور على منصة إكس: " التقيت قبل قليل بالسيد مظلوم عبدي في العاصمة دمشق واتفقنا على وقفٍ شاملٍ لإطلاق النار بكافة المحاور ونقاط الانتشار العسكرية شمال وشمال شرق سوريا، على أن يبدأ تنفيذ هذا الاتفاق فوريا".

وسبق أن أفادت وكالة الصحافة الفرنسية (أ ف ب) بأن الرئيس السوري أحمد الشرع يلتقي، اليوم الثلاثاء، قائد "قوات سوريا الديمقراطية" مظلوم عبدي في العاصمة دمشق، وذلك على خلفية التصعيد العسكري في محافظة حلب.

وأشار مصدر حكومي للوكالة إلى أن الاجتماع يُعقد بحضور مبعوثين من الولايات المتحدة الأميركية.

وبيّن المصدر أن اللقاء يُعقد في القصر الرئاسي بالعاصمة دمشق، بمشاركة وزير الخارجية والمغتربين السوري أسعد الشيباني.

من جانبه، أفاد مصدر قريب من الاجتماع بأن قائد القيادة الوسطى الأميركية في الشرق الأوسط (سنتكوم) الجنرال براد كوبر، والمبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا توم باراك، سيحضران اللقاء إلى جانب الوفدين.

ومساء أمس الإثنين، اندلعت اشتباكات عنيفة بين الجيش السوري وقوات "قسد" على أطراف حيّي الشيخ مقصود والأشرفية في مدينة حلب، هي الأعنف منذ توقيع اتفاق آذار الماضي.

وقال مراسل "تلفزيون سوريا" إن "قسد" قصفت الأحياء المحيطة بالحيين، واستهدفت حواجز الأمن الداخلي المنتشرة على أطرافهما، ما أسفر عن مقتل عنصر وإصابة ثلاثة آخرين من قوى الأمن الداخلي، وفق ما نقلته وكالة الأنباء السورية "سانا".