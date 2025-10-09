بسبب نقص التمويل .. الأمم المتحدة ستخفّض عديد قوات حفظ السلام في العالم 25 بالمئة

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان24)- ستخفّض الأمم المتحدة عديد قوات حفظ السلام في العالم بنسبة 25 بالمئة في الأشهر المقبلة، أي ما بين 13 ألفا و14 ألفا من العسكريين والشرطيين، بسبب نقص التمويل المتّصل بشكل رئيسي بالاقتطاعات الأميركية، وفق ما أعلن مسؤول أممي رفيع الأربعاء.

وقال المسؤول طالبا عدم كشف هويته "سيتعيّن علينا إعادة (عناصر) إلى ديارهم، وخفض عديد قوات حفظ السلام من العسكريين والشرطيين بنحو 25 بالمئة، وكذلك معداتهم، كما سيتأثر أيضا عدد كبير من الموظفين المدنيين في البعثات".

وكان متوقّعا أن تساهم الولايات المتحدة بـ1,3 مليار دولار في إجمالي ميزانية عمليات حفظ السلام البالغة 5,4 مليارات دولار لفترة 2025-2026.

لكنّ واشنطن أبلغت الأمم المتحدة بأنها ستساهم بنصف المبلغ أي 682 مليون دولار، ويشمل ذلك 85 مليون دولار مرصودة لمهمة دولية جديدة لمكافحة العصابات في هايتي، لم تكن مدرجة في الميزانية الأصلية.

ومن المتوقّع أن تساهم الصين بـ1,2 مليار دولار في ميزانية حفظ السلام.

يدفع الرئيس دونالد ترامب نحو تقليص المساعدات الخارجية الأميركية بشكل كبير منذ عودته إلى البيت الأبيض.

وقال المسؤول الأممي "نعلم أنه ستكون هناك عواقب في ما يتّصل بمراقبة وقف إطلاق النار وحماية المدنيين والعمل مع الطواقم الإنسانية أو أنشطة حفظ سلام أخرى".

وخفض العديد بنسبة 25 بالمئة سيطال تسعا من المهمات الـ11، وفقا للمسؤول الذي أوضح أنّ البعثتين الباقيتين لن تتأثرا لأنّ عديدهما منخفض أصلا وتمويلهما يتم من موازنة أخرى.

وتنشر الأمم المتحدة قوات حفظ سلام في شرق جمهورية الكونغو الديموقراطية ولبنان وجمهورية إفريقيا الوسطى ودولة جنوب السودان والصحراء الغربية وغيرها من المناطق.

AFP