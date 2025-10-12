بمشاركة رئيس حكومة كوردستان.. افتتاح كنيسة أم النور في عينكاوا

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان 24)- يفتتح رئيس حكومة إقليم كوردستان، مسرور بارزاني، اليوم الأحد، كنيسة أم النور في قضاء عينكاوا بمحافظة أربيل.

وشُيِّدت كنيسة أم النور ضمن مساحة 6 آلاف متر مربع، بتكلفةٍ بلغت 4 مليار و290 مليون دينار، وتتسع لنحو ألف شخص.

يعد عينكاوا القضاء الوحيد في إقليم كوردستان الذي لا تتبع له أية قرى أو بلدات، وهو تابع إدارياً لمركز محافظة أربيل.

معظم سكان عينكاوا من الكلدان والآشوريين، وغالبيتهم من أتباع الكنيسة الكلدانية الكاثوليكية.