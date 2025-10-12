بدء دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة من معبر رفح

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان24)- بدأ دخول الشاحنات المحملة بالمساعدات الغذائية والإنسانية من معبر رفح إلى معبر كرم أبو سالم، ومنه إلى قطاع غزة.

وأظهرت الصور تحرك 400 شاحنة مساعدات إنسانية متنوعة إلى غزة في السادسة من صباح اليوم الأحد (0300 بتوقيت غرينتش)، وذلك من معبر رفح إلى معبري كرم أبو سالم والعوجة تمهيداً لدخولها إلى غزة.

وقد عبرت 90 شاحنة خلال الساعة الأولى من معبر رفح من الجانب المصري إلى معبر كرم أبو سالم والعوجة تمهيداً لدخولها إلى القطاع.

يشار إلى أنه لأول مرة منذ شهر مارس (آذار) الماضي يتم إرسال المساعدات الإنسانية إلى معبر العوجة أيضاً، وذلك نظراً لكثرة أعداد الشاحنات المتوقع إدخالها.

وجارٍ التنسيق مع كل الأطراف لفتح معبر رفح من الجانب الفلسطيني يوم الثلاثاء المقبل من أجل السماح باستقبال الجرحى والمصابين والمرضى الفلسطينيين القادمين من غزة، وكذلك استقبال الأفراد من الفلسطينيين والأجانب وحاملي الجنسيات المزدوجة ومن العالقين في مصر أيضاً.

ووافقت إسرائيل وحماس على المرحلة الأولى من خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب المكونة من 20 نقطة لإنهاء الحرب المستمرة منذ سنتين، والتي أدت إلى مقتل نحو 70 ألف فلسطيني، وتدمير البنية التحتية للقطاع.

والخميس، عشية دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، وصف مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، الوضع في شمال قطاع غزة بأنه "كارثي"، حيث أُعلنت المجاعة قبل شهرين، وهي منطقة "محرومة فعلياً من المساعدات الغذائية" منذ حوالي شهر.

AFP