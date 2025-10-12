مار نيقوديموس يشيد بدور مسرور بارزاني في دعم الوجود المسيحي بالإقليم

منذ 33 دقيقة

أربيل (كوردستان 24)- في أجواء احتفالية مهيبة، شهد قضاء عنكاوا افتتاح كنيسة أم النور، بحضور رئيس وزراء إقليم كوردستان مسرور بارزاني، في حدث وُصف بالتاريخي في مسيرة الكنيسة الشرقية.

وجاءت هذه المناسبة لتجسّد رمزية الصمود والإيمان بعد سنوات من الألم والمعاناة التي عاشها المسيحيون في العراق.

وخلال كلمته في حفل الافتتاح، قال مطران كاتدرائية أم النور، مار نيقوديموس داود ماثيو شرف: انتظرنا طويلاً، لكن الانتظار كان مثمراً، أخيرًا رأينا هذا الجمال الفريد، يستحق الله كل التسبيح في الأماكن المقدسة حيث يُمجّد اسمه.

كما وجّه الشكر إلى رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، قائلاً: أود أن أشكر مسرور بارزاني على محبته لنا، ونحن نحبه أيضًا، واليوم، في قلب عينكاوا، نشهد حدثًا تاريخيًا فريدًا في تاريخ الكنيسة الشرقية.

وأضاف أن هذا الصرح "ليس مجرد كومة حجارة، بل رمزٌ للدموع المتراكمة والجروح التي لم تُشفَ، والآلام التي أصبحت علامة على نهضة هذه الأرض المقدسة في عينكاوا".

وأشار إلى أن عينكاوا احتضنت أبناءها وإخوتها من الموصل وكركوك ومناطق أخرى في العراق، بعد أن اقتلعهم الإرهاب من ديارهم، لتكون ملاذًا آمنًا ومكانًا يرمز للثبات والإيمان.