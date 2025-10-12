بشتيوان صادق: كنيسة "أم النور" منارة جديدة للمحبة والإخاء في كوردستان

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان 24)- أكد وزير الأوقاف والشؤون الدينية في حكومة إقليم كوردستان، بشتيوان صادق، أن افتتاح كنيسة "أم النور" للسريان الأرثوذكس في أربيل يجسد قيم الإخاء والمحبة والتعايش الديني التي يتميز بها الإقليم.

وقال صادق خلال كلمته في مراسم الافتتاح التي حضرها رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني وعدد من كبار رجال الدين والمسؤولين:

"نجتمع اليوم في هذا الصباح المبارك للاحتفال بافتتاح هذا الصرح الإيماني الذي يعكس روح التآخي والسلام في كوردستان. نتوجه بجزيل الشكر إلى فخامة رئيس الوزراء السيد مسرور بارزاني على دعمه المتواصل الذي كان له الفضل في إنجاز هذا المشروع وجعله حقيقة نفخر بها جميعاً."

وأضاف الوزير أن هذا الصرح ليس مجرد بناء ديني، بل هو "رسالة محبة وسلام، وشاهد حي على التعايش المشترك بين أبناء كوردستان من مختلف المكونات".

مشيراً إلى أن حكومة الإقليم ماضية في سياستها التي تحفظ حقوق جميع المكونات الدينية والقومية.

وختم صادق تصريحه بالتعبير عن امتنانه لكل من ساهم في تنفيذ المشروع، قائلاً:

"هذا العمل سيبقى منارة مضيئة في تاريخ التعايش المشترك في كوردستان، ونثمن مواقف مطرانية حلب الداعمة لكوردستان وشعبها في جميع المحافل الدولية."

يأتي افتتاح كنيسة "نور العالم" كإضافة جديدة للمعالم الدينية في الإقليم، وترسيخاً لسياسة حكومة كوردستان في دعم حرية المعتقد والتنوع الثقافي والديني.