بحضور رئيس حكومة إقليم كوردستان.. إرساء حجر الأساس لمعهد الأزهر في أربيل

منذ ساعة

أربيل (كوردستان24)- بحضور رئيس حكومة إقليم كوردستان، مسرور بارزاني، اليوم الأحد 12 تشرين الأول 2025، تُقام مراسم إرساء حجر الأساس لمعهد الأزهر في أربيل، كما تتضمن المراسم، تخريج عدد من المحاضرين والأئمة،

معهد أربيل الأزهري بالكردية: پەیمانگای ئەزهەر لە هەولێر/ بالإنجليزية: Al-Azhar Institute in Erbil) هو المعهد الوحيد الأزهري تابع للأزهر الشريف في جميع انحاء العراق في إقليم كوردستان، تم تأسيس المعهد في سنة 2008 بقرار كل من مشيخة الأزهر الشريف في القاهرة و وزراة الأوقاف و الشؤون الدينية في حكومة اقليم كوردستان

ويلتحق الطالب بمعهد أربيل الأزهري بعد ما ينتهي من دراسته لمرحلة الإبتدائية، حيث يدرس مرحلة الإعدادية و الثانوية في المعهد، وبعد ذلك مباشرة يلتحق الطالب بجامعة الأزهر الشريف في جمهورية مصر العربية، وجدير بالذكر بأن شيخ الأزهر الشريف خصص لمعهد أربيل الأزهري 25 مقعدَا دراسيا في شتى كليات جامعة الأزهر الشريف.