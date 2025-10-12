بخطاب الرئيس مسعود بارزاني.. الحزب الديمقراطي الكوردستاني يطلق حملته الانتخابية

منذ 25 دقيقة

أربيل (كوردستان 24)- اليوم الأحد 12 تشرين الأول (أكتوبر) 2025، بحضور الرئيس بارزاني ونائبي رئيس الحزب، انطلقت في أربيل الحملة الانتخابية للحزب الديمقراطي الكوردستاني للمشاركة في الانتخابات البرلمانية العراقية بدورتها السادسة.

وأكد الرئيس مسعود بارزاني، في كلمة له خلال المراسم، عن "سعادته العميقة بوجود عدد من الإخوة والأخوات من العرب والتركمان ضمن قائمة الحزب الديمقراطي الكوردستاني" رقم (275)، مشيراً إلى أن "هذا الوجود يعزز مبادئ الحزب وقوته ويعكس نهجه الصحيح".

وقال الرئيس بارزاني إن "مشاركة العرب والتركمان في القائمة تضيف قوة جديدة للحزب الديمقراطي الكوردستاني"، موصياً الجميع بـ "العمل يداً بيد للدفاع عن حقوق شعب كوردستان وحقوق كل فرد عراقي في جميع المحافظات والمناطق"، داعياً أعضاء القائمة إلى "اعتبار أنفسهم ممثلين عن جميع محافظات العراق، وليس فقط عن إقليم كوردستان".

وتمنى الرئيس بارزاني "التوفيق والنجاح لجميع المرشحين"، مؤكداً أن "الأهم هو فوز القائمة رقم (275)"، مبيناً أن "فوز القائمة يعني فوز الجميع"، وقال: "كلكم أعزاء وإخوة وأخوات، والمهم أن تفوز القائمة، أما من يفوز منكم فهو بالنسبة إلينا الأمر نفسه، فأنتم جميعاً متساوون، وأرحب بكم جميعاً ترحيباً حاراً".

يتبع..