مسرور بارزاني: كوردستان ستظل منارة لتعزيز الأخوة بين الأديان والتعايش السلمي

أربيل (كوردستان 24)- قال رئيس حكومة إقليم كوردستان، مسرور بارزاني، اليوم الأحد، إنه افتتح في أربيل كنيسة "أم النور"، ووضع حجر الأساس لمعهد "الأزهر"، كما شارك في مراسم تخريج دفعة جديدة من طلاب معهد الأئمة والخطباء في المدينة.

وأكد مسرور بارزاني في تدوينة على منصة إكس، أن إقليم كوردستان سيبقى دائماً منارة لتقوية الأخوة بين الأديان وتعزيز التعايش السلمي.

وافتتح رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الأحد 12 تشرين الأول (أكتوبر) 2025، كنيسة (أم النور) في قضاء عنكاوا، وذلك في مراسم رسمية حضرها كل من البطريرك مار إغناطيوس أفرام الثاني، بطريرك أنطاكية وسائر المشرق، والكاردينال لويس روفائيل ساكو، بطريرك الكنيسة الكلدانية في العراق والعالم، إلى جانب عدد من المسؤولين الحكوميين، ولفيف من رجال الدين، وجمع غفير من المواطنين.

أيضاً، بحضور رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، جرت اليوم الأحد 12 تشرين الأول (أكتوبر) 2025، مراسم وضع الحجر الأساس لمعهد الأزهر، بالتزامن مع الاحتفاء بتخريج دفعة جديدة من طلاب معهد الأئمة والخطباء في أربيل، وذلك في مراسم حضرها ممثل عن جامعة الأزهر وعدد من كبار رجال الدين والأكاديميين.