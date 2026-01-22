مظلوم عبدي: أجرينا اجتماعاً مثمراً مع توم باراك

منذ ساعة

أربيل (كوردستان24)- أعلنت القيادة العامة لقوات سوريا الديمقراطية (قسد)، عبر بيان نشرته على منصة "إكس"، عن عقد اجتماع "مثمر للغاية" مع وفد عسكري ودبلوماسي رفيع المستوى من الولايات المتحدة الأمريكية في إقليم كوردستان العراق.

وصرح مظلوم عبدي، القائد العام لـ"قسد"، بأن هذا اللقاء هدف إلى مناقشة الأوضاع الأمنية في المنطقة، والبحث عن سبل لفتح قنوات التفاوض السياسي مع السلطة الجديدة في سوريا.

ووفقاً للبيان، ضم الوفد الأمريكي كلاً من السفير توم باراك، والأدميرال براد كوبر، قائد القيادة المركزية الأمريكية (سينتكوم). وأشار الجانب الكوردي خلال المباحثات إلى أن دعم واشنطن وسياسات الرئيس دونالد ترامب الرامية لترسيخ عملية وقف إطلاق النار، تحظى بأهمية بالغة وتقدير كبير.

كما رحب مظلوم عبدي بالجهود التي يبذلها "توم باراك" لإعادة الأطراف إلى طاولة الحوار واستئناف المفاوضات بين قوات سوريا الديمقراطية والحكومة السورية، معتبراً هذه التحركات "خطوة استراتيجية" لإنهاء الصراع والوصول إلى اتفاق شامل.

وأكد قائد "قسد" أن قواته تعمل بكل طاقتها لتحقيق "اندماج حقيقي ومستقر" ضمن الهيكل السوري الجديد، مجدداً التزام القوات التام بالحفاظ على اتفاق وقف إطلاق النار المعمول به حالياً.