السوداني يستقبل مبعوث ترامب الخاص الى سوريا

منذ ساعة

أربيل (كوردستان24)- استقبل رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، اليوم الخميس، مبعوث الرئيس الأمريكي الخاص لسوريا توماس باراك.

وجرى خلال اللقاء بحث الأوضاع في المنطقة، وتطورات الساحة السورية، حيث أكد رئيس مجلس الوزراء أهمية الأمن في سوريا بالنسبة للعراق والمنطقة، وضرورة التعاون من أجل تثبيت الاستقرار وضمان وحدة الأراضي السورية.

كما أشار إلى الشراكة البناءة بين العراق والولايات المتحدة في مجال مكافحة الارهاب، وإرساء دعائم التعاون الاقتصادي، والتنمية المستدامة، ودعم الجهود الثنائية والإقليمية للازدهار في العراق والمنطقة.

من جانبه، نقل باراك إلى رئيس مجلس الوزراء تقدير الرئيس الأمريكي لجهود الحكومة العراقية في مجال دعم الاستقرار بالمنطقة، وإدارة مواقف العراق خلال هذه المرحلة الحساسة.

كما أشاد بخطوات السوداني وأداء القوات الأمنية العراقية في مكافحة الارهاب، وعلى انفتاح العراق على الاستثمارات الدولية، والتأسيس للاعتمادية التبادلية الاقتصادية، ما شكل عاملاً مهماً للاستقرار.