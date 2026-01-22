نقابة صحفيي كوردستان تشيد بالموقف الموحد للإعلام وتدعو المنظمات الدولية لمراقبة الانتهاكات في "روجآفا"

منذ ساعة

أربيل (كوردستان24)- أشادت نقابة صحفيي كوردستان بدور الصحفيين والمؤسسات الاعلامية في كوردستان وموقفهم الموحد في تغطية الاحداث في غرب كوردستان، داعيةً المنظمات الدولية إلى مراقبة الوضع الميداني ورصد الانتهاكات التي تطال العمل الصحفي بدقة.

وذكرت النقابة في بيان رسمي، أنها تتقدم بالشكر والتقدير للموقف المشرف والوحدة التي أظهرها الصحفيون والقنوات الإعلامية في إقليم كوردستان، مشيدةً بالخطاب الإعلامي الموحد الذي تبنته مختلف الوسائل (المرئية، المسموعة، المقروءة، والإلكترونية) حيال الأحداث الجارية في روجآفا، والتصدي للأدوار السلبية التي تحاول النيل من القضية الكوردية في سوريا وما يرافقها من ظلم واضطهاد.

وأعربت النقابة عن أملها في أن يستمر هذا التكاتف ووحدة الخطاب والموقف في كافة القضايا والأزمات الوطنية الأخرى.

وفي سياق متصل، أبدت النقابة قلقها العميق إزاء تداعيات العمليات العسكرية وتأثيراتها الخطيرة على سلامة الصحفيين، سواء العاملين في مكاتب قنوات إقليم كوردستان المتواجدة هناك، أو المؤسسات الإعلامية المحلية في مناطق غرب الفرات. وأشارت النقابة إلى عدم توفر إحصائيات دقيقة حتى الآن بشأن حجم الأضرار التي لحقت بالمكاتب والمعدات الصحفية أو الإصابات بين الكوادر الإعلامية.

واختتمت النقابة بيانها بالقول: "إننا نضم صوتنا إلى صوت المنظمات الإعلامية في روجآفا، ونناشد المنظمات الصحفية العالمية بضرورة المراقبة اللصيقة للانتهاكات، لا سيما وأن الجهات المهاجمة لا تملك رؤية واضحة تجاه العمل الإعلامي، ولا يُعرف مدى احترامها لحرية الرأي والديمقراطية والبيئة الصحفية".