مظلوم عبدي يتلقى مكالمة هاتفية من الرئيس الفرنسي ماكرون

منذ ساعة

أربيل (كوردستان24)- تلقى قائد قوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي مكالمة هاتفية من الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، معربا فيه عن دعمه ومساندته للجهود المبذولة من قبل قسد على وقف اطلاق النار في سوريا.

وقال مظلوم عبدي في مشنور على منصة إكس اليوم الخميس، " تلقينا مكالمةً هاتفيةً من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أعرب فيها عن دعمه ومساندته للجهود المبذولة من قبلنا والأطراف العاملة على وقف إطلاق النار، والعودة لمسار الحوار والتفاوض في سوريا، بغية الوصول لحلٍّ دائمْ يخدم المصلحة العامة للمنطقة بالكامل".

وأضاف، "كما وتطرق الحديث إلى تطبيق الاتفاقات السابقة في الآونة الأخيرة بيننا وبين الحكومة السورية وضرورة حماية حقوق المكونات".