نور الدين بابا: الاتفاق بين دمشق و"قسد" تم بمبادرة من الرئيس بارزاني وإشراف أمريكي

منذ 11 دقيقة

أربيل (كوردستان24)- أعلن المتحدث باسم وزارة الداخلية السورية، نور الدين بابا، أن وقف إطلاق النار والاتفاق الذي تم التوصل إليه بين الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية (قسد)، جاء ثمرةً للجهود الدبلوماسية والمبادرة التي قادها الرئيس مسعود بارزاني، وبإشراف مباشر من الولايات المتحدة الأمريكية.

وفي تصريح خاص لـ "كوردستان 24"، اليوم الخميس 22 كانون الثاني/يناير 2026، أكد بابا التزام الحكومة السورية الكامل بالمسارات السلمية والحفاظ على وقف إطلاق النار بين الجيش السوري وقوات "قسد"، مشدداً على أن الهدف الأسمى من هذا الاتفاق هو حماية أرواح المدنيين ومنع إراقة الدماء.

وحول آليات الوصول إلى هذا التفاهم، كشف المتحدث باسم الداخلية السورية أن "سلسلة الاتفاقات المتتالية بين دمشق وقسد جرت تحت إشراف أمريكي، إلا أن المبادرة والجهد الأساسي للوصول إلى هذا التهدئة انطلقت من مساعي جناب الرئيس مسعود بارزاني".

وأضاف بابا: "نحن في الحكومة السورية، ننظر بتقدير عالٍ لجهود الرئيس بارزاني، لا سيما في ملف عودة المواطنين السوريين إلى ديارهم، ونثمن الدور الإيجابي لإقليم كوردستان في دعم الاتفاقات وتعزيز استقرار المنطقة".

وفي سياق آخر، نفى نور الدين بابا الأنباء المتداولة حول فرض حصار على مدينة كوباني، قائلاً: "حتى الآن، لم يتم محاصرة كوباني، والوضع الميداني ليس كما يتم تصويره في بعض الوسائل الإعلامية".

ولإثبات حسن النوايا واستقرار الأوضاع، أبدى المتحدث استعداده الشخصي لمرافقة فرق "مؤسسة بارزاني الخيرية" في حال رغبتهم بالدخول إلى مدينة كوباني لتقديم المساعدات.

واختتم بابا حديثه بالتأكيد على أن إقليم كوردستان والرئيس مسعود بارزاني كانوا دائماً دعاة سلام، ولعبوا دوراً بناءً في تقريب وجهات النظر ودعم كافة الخطوات التي تخدم أمن المنطقة وسلامة المواطنين.