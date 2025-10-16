عناصر مجهولة تقدم على حرق اللوحات الانتخابية للنائب محما خليل في نينوى

منذ ساعة

أربيل (كوردستان24)- أعلن المكتب الإعلامي للنائب عن الحزب الديمقراطي الكوردستاني في نينوى، محما خليل علي آغا، أن مجموعة من العناصر المجهولة، أقدمت على حرق البوسترات واللوحات الانتخابية الخاصة بالمرشح.

وجاء ذلك خلال بيان قال فيه: " قامت مجموعة من العناصر المجهولة التي تحمل ثقافةً داعشية بحرق البوسترات واللوحات الانتخابية الخاصة بمرشح الحزب الديمقراطي الكوردستاني في محافظة نينوى، النائب محما خليل علي آغا، في باحة مكتبه بقضاء سنجار في الساعة الثانية عشرة من صباح هذا اليوم الخميس".

وأضاف: "وإذ نستنكر هذا العمل الجبان، فإننا نؤكد أن هذا دليل على أن هذه المجاميع الإرهابية لا يروق لها التفاني والإخلاص الذي قدّمه السيد النائب طيلة عشرين عامًا منذ دخوله معترك مجلس النواب، وتحقيقه إنجازات كبيرة كان أهل سنجار ومحافظة نينوى شاهدين عليها، من إدراج وتنفيذ مشاريع كبيرة، واستحصال حقوق النازحين، ومساهمته في دفع دولٍ عالمية للاعتراف بالإبادة الجماعية للمكون الديني الإيزيدي، وغيرها من الإنجازات التي لا يسع هذا البيان ذكرها، فضلًا عن صولاته في ساحة الوغى دفاعًا عن سنجار إبّان الاحتلال الداعشي لها عام 2014".

ومضى في القول: "إن هذه العملية الجبانة لن تثنينا عن خدمة أهلنا، والاستمرار في انتزاع حقوق أهالي سنجار من مختلف القوميات والأديان والمذاهب، وكذلك حقوق أهل نينوى، وإن هذه العملية لن تزيدنا إلا إصرارًا على مواصلة الطريق في سبيل خدمة أهل محافظتنا العزيزة".

وأضاف: "هذه العملية الجبانة دليل على أن هذه المجموعات الإرهابية تخشى السيد النائب وتخشى من عمله وخدمته لأهله في سنجار ومحافظة نينوى".

وتابع: "لدينا كل الثقة بقواتنا الأمنية العاملة في قضاء سنجار بكشف المجرمين والمخططين لهذه العملية الجبانة، وسيقابلون القصاص العادل أمام القضاء العراقي وفق القانون".

وأردف: "وقد لاقت هذه العملية استنكارًا وتنديدًا من أهلنا في سنجار الذين يحبون التعايش السلمي، وأن هذه الأفكار لا تنطلي عليهم؛ مما يزيدنا عزماً وإصراراً وقوة. سنبقى متواجدين في سنجار، والله شاهد ما نعلنه ونفعله أمس واليوم وغدًا".