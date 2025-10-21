طائرات مسيّرة تضرب منطقة مطار الخرطوم قبل إعادة افتتاحه

منذ ساعة

أربيل (كوردستان24)- أغارت طائرات مسيّرة على محيط مطار السودان في وقت مبكر من صباح الثلاثاء، قبل يوم واحد من الموعد المحدد لإعادة فتح المطار أمام الرحلات الداخلية للمرة الأولى منذ أكثر من عامين.

وقال شهود لوكالة فرانس إنهم سمعوا أصوات طائرات مسيّرة في سماء وسط الخرطوم وجنوبها، بالإضافة إلى أصوات انفجارات في محيط المطار، بين الرابعة والسادسة صباحا بالتوقيت المحلي (2,00-4,00 ت غ).

وأغلق المطار منذ اندلاع القتال بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في نيسان/أبريل 2023، وهو نزاع أدى إلى تدمير كبير للبنية التحتية في العاصمة.

AFP