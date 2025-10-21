رئيس أركان الجيش العراقي يصل أربيل على رأس وفد رفيع المستوى

منذ 3 ساعات

أربيل (كوردستان24)- استقبل محافظ أربيل، أوميد خوشناو، اليوم الثلاثاء، في مطار أربيل الدولي، وفدًا عسكريًا وأمنيًا رفيع المستوى برئاسة الفريق الركن عبدالأمير يارالله، رئيس أركان الجيش العراقي.

وجرى الاستقبال بحضور الفريق الركن عيسى عُزير، رئيس أركان وزارة البيشمركة وممثل رئاسة الإقليم، إلى جانب المدير العام لشرطة أربيل، وقائد المنطقة الأولى لقوات حرس الحدود، وعدد من الضباط والمسؤولين الأمنيين في الإقليم.

ومن المقرر أن يجري الوفد الزائر عدة لقاءات واجتماعات مهمة في أربيل، وذلك في إطار تعزيز التنسيق الأمني والعسكري المشترك بين أربيل وبغداد.