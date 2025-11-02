مسرور بارزاني يقدّم دعماً مالياً لنادي نوروز بقيمة 450 مليون دينار

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان24)- في خطوة تهدف إلى دعم الرياضة والمؤسسات الرياضية في إقليم كوردستان، قرّر رئيس حكومة الإقليم، مسرور بارزاني، تقديم مساعدة مالية بقيمة 450 مليون دينار عراقي إلى نادي نوروز الرياضي، وذلك عبر مكتبه الرسمي.

وأكد بيان من مكتب رئيس الحكومة أن هذه المساعدة تأتي في إطار سياسة حكومة الإقليم لدعم القطاع الرياضي، وتمكين الأندية والرياضيين من تمثيل كوردستان بمستوى يليق بها في المنافسات الإقليمية والدولية.

ويأتي هذا الدعم بعد أن واجه النادي خلال الأشهر الماضية ظروفاً مالية صعبة أثّرت على نشاطاته واستقراره، ما استدعى تدخلاً مباشراً من رئيس الحكومة لتأمين احتياجاته الأساسية واستمرار مشاركته في البطولات المحلية.