نيجيرفان بارزاني: برنامج الديمقراطي الكوردستاني في السليمانية يحفل بالكثير من الإنجازات والخدمات

منذ 3 ساعات

أربيل (كوردستان24)- تشهد محافظة السليمانية في إقليم كوردستان، اليوم الأحد 2 تشرين الثاني 2025، كرنفالاً جماهيرياً، لدعم قائمة الحزب الديمقراطي الكوردستاني.

وألقى نيجيرفان بارزاني، كلمة استهلها بـ : "من السليمانية أرسل تحية إلى جماهير الحزب في السليمانية وحلبجة، أنتم جزء مهم من تاريخ الحزب الديمقراطي الكوردستاني، الحزب يعتز بكم ويفتخر بكم وسيبقى شامخًا بكم.

نائب رئيس الحزب أشار إلى ذلك قائلاً: "الديمقراطي الكوردستاني، ملك لكم وأنتم ملك للحزب، أنتم أصحاب نهج البارزاني، الحزب هو السليمانية والسليمانية هي الحزب."

وأضاف: "أنتم جزء مهم من حملة المليون صوت وأكثر لقائمة 275 للحزب الديمقراطي الكوردستاني، ننتظر أن يكون عدد أصواتكم بمستوى نضال وتاريخ الحزب في هذه المدينة، في هذه المنطقة لا يكتمل المليون بدونكم، يجب أن يكونوا جزءاَ من المليون صوت".

وأضاف: كونوا مطمئنين، فرحكم هو فرحنا وهمكم هو همنا، وخدمتكم مسؤوليتنا، وبصدق أقول إن تمثيل الحزب في هذه المنطقة قليل، لكن كونوا واثقين أن برنامج الحزب لهذه المنطقة كبير".

وتابع: نحن نرى أن إقليم كوردستان بدون هذه المناطق ليس كاملاً، والحزب الديمقراطي الكوردستاني بدون هذه المناطق ليس كاملاً، ولهذا فإن همومكم هي همومنا، ونحن في الحزب لا ننظر إلى مشاكل محافظتي حلبجة والسليمانية والإدارات المستقلة في كرميان ورابرين باستخفاف، وكذلك فإن هذه المشاكل مصدر قلق كبير للحزب الديمقراطي الكوردستاني.

يُذكر أن الانتخابات التشريعية للدورة السادسة لمجلس النواب العراقي، ستُجرى في 11 تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل، في عموم العراق وإقليم كوردستان.

ويخوض الحزب الديمقراطي الكوردستاني الانتخابات البرلمانية العراقية بالقائمة رقم 275، واضعاً نصب عينيه أن يكون الحزب الأول في العراق وإقليم كوردستان، بما يمكّنه من الدفاع بقوة أكبر عن الحقوق الدستورية لشعب كوردستان.

وفي الـ 3 من تشرين الأول/أكتوبر 2025، انطلقت الحملات الدعائية الخاصة بانتخابات الدورة السادسة لمجلس النواب العراقي، والتي ستستمر حتى الثامن من تشرين الثاني/نوفمبر المقبل.

وكانت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات قد صادقت، في الـ 2 تشرين الأول/أكتوبر، على أسماء 7 آلاف و768 مرشحاً لخوض السباق الانتخابي والتنافس على 329 مقعداً.