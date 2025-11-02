مسرور بارزاني لـ كوردستان24: ندعم الرياضة في جميع مناطق إقليم كوردستان

منذ ساعة

أربيل (كوردستان 24)- قال نائب رئيس الحزب الديمقراطي الكوردستاني، مسرور بارزاني، اليوم الأحد 2 تشرين الثاني/نوفمبر 2025، إننا ندعم الرياضة في جميع أماكن تواجدها، مؤكداً أن جميع الأندية التي تمارس الرياضة بشكل احترافي وتحتاج إلى المساعدة ستحظى بالدعم وفق احتياجاتها.

وجاءت تصريحات مسرور بارزاني ردّاً على سؤال مراسل كوردستان24، هوشمند صادق، بشأن دعم الرياضة في إقليم كوردستان، وذلك عقب اختتام كرنفال لدعم قائمة الحزب الديمقراطي الكوردستاني في انتخابات مجلس النواب العراقي بمدينة شقلاوة.

وفي معرض إجابته عن سؤال آخر بشأن إمكانية حصول الحزب الديمقراطي الكوردستاني على مليون صوت في انتخابات مجلس النواب العراقي، أعرب مسرور بارزاني عن أمله في تحقيق نتائج أكبر من ذلك، قائلاً: "نأمل أن نحصل على أكثر من مليون صوت، وأن يصوّت كل فرد في كوردستان للحزب الديمقراطي الكوردستاني".

وفي خطوة تهدف إلى دعم الرياضة والمؤسسات الرياضية في إقليم كوردستان، قرّر رئيس الحكومة، مسرور بارزاني، تقديم مساعدة مالية بقيمة 450 مليون دينار عراقي إلى نادي نوروز الرياضي، وذلك عبر مكتبه الرسمي.

وأكد بيان من مكتب رئيس الحكومة أن هذه المساعدة تأتي في إطار سياسة حكومة إقليم كوردستان لدعم القطاع الرياضي، وتمكين الأندية والرياضيين من تمثيل كوردستان بمستوى يليق بها في المنافسات الإقليمية والدولية.

ويأتي هذا الدعم بعد أن واجه النادي خلال الأشهر الماضية ظروفاً مالية صعبة أثّرت على نشاطاته واستقراره، ما استدعى تدخلاً مباشراً من رئيس الحكومة مسرور بارزاني لتأمين احتياجاته الأساسية واستمرار مشاركته في البطولات المحلية.