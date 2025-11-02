مسرور بارزاني خلال كرنفال شقلاوة: لا مكسب من عرقلة تشكيل الحكومة الجديدة في كوردستان

منذ 54 دقيقة

أربيل (كوردستان 24)- بحضور نائب رئيس الحزب الديمقراطي الكوردستاني، مسرور بارزاني، انطلق اليوم الأحد 2 تشرين الثاني/نوفمبر 2025، في مدينة شقلاوة احتفال جماهيري لدعم قائمة الحزب الديمقراطي الكوردستاني رقم (275) ضمن الحملة الانتخابية الخاصة بانتخابات مجلس النواب العراقي.

وقال مسرور بارزاني في كلمته خلال الكرنفال، إن منع أو عرقلة تشكيل الحكومة الجديدة في إقليم كوردستان لا يمثل أي مكسب، مؤكداً أن الحزب يصر على ضرورة أن تكون الحكومة شاملة، مشدداً على أن الحكم لا يمكن أن يُدار بالسرقة والفساد والمافيات.

وأضاف نائب رئيس الحزب الديمقراطي الكوردستاني: يُطرح السؤال حول سبب عدم تشكيل حكومة إقليم كوردستان (التشكيلة العاشرة) حتى الآن، مضيفاً: "هم يقولون إننا عرقلنا تشكيل الحكومة"، مؤكداً أن منع أو عرقلة تشكيل الحكومة ليس مكسباً بأي حال من الأحوال.

وتابع: لكن الحقيقة أن الحزب الديمقراطي الكوردستاني أصرّ على أن تكون الحكومة حكومة شاملة، حكومة واحدة، كوردستان واحدة، جيش واحد، وهو توجيه الرئيس بارزاني وسياسة الحزب، مشدداً على أن الحزب الديمقراطي لن يسمح تحت أي ظرف باستغلال تشكيل الحكومة لأجل مآرب شخصية، أو أن تصبح المناصب والرتب معياراً لتشكيلها.

وقال مسرور بارزاني أيضاً: إن المناطق التي كان للحزب الديمقراطي الكوردستاني نفوذ فيها تختلف بشكل كبير عن تلك التي لم يكن للحزب فيها حضور قوي، خصوصاً على صعيد التنمية، حيث منعوا الحزب من تعميم التنمية والخدمات التي بدأها وقدمها هنا لتشمل جميع مناطق كوردستان.

وأشار مسرور بارزاني إلى أن من يدّعون أنهم عرقلوا تشكيل حكومة إقليم كوردستان هم في الواقع من طالبوا بالمناصب لمصالحهم الشخصية ومنعوا تشكيل الحكومة، لافتاً إلى أن الحزب الديمقراطي الكوردستاني ظل صبوراً حتى الآن حفاظاً على مصالح شعب كوردستان، وأنه في أي وقت يرى الحزب أن مصالح الشعب تستدعي تشكيل الحكومة، سيكون قادراً على القيام بذلك.

وأكد قائلاً: "نسعى لتشكيل الحكومة لتقديم الخدمات وخدمة المواطنين، وليس لأجل المناصب أو الرتب، ولم نرغب أبداً في التضحية بمصالح شعب كوردستان لأجل مصالح شخصية أو حزبية.

وشدد مسرور بارزاني في جزء آخر من كلمته على أن الحرية تعني النضال من أجل الحقوق القومية وحرية الأرض، لكنها لا تعني مهاجمة فندقٍ بالمدافع والدبابات أو الاعتداء على حزب معارض.

ويخوض الحزب الديمقراطي الكوردستاني الانتخابات البرلمانية العراقية بالقائمة رقم 275، واضعاً نصب عينيه أن يكون الحزب الأول في العراق وإقليم كوردستان، بما يمكّنه من الدفاع بقوة أكبر عن الحقوق الدستورية لشعب كوردستان.

وستُجرى الانتخابات التشريعية للدورة السادسة لمجلس النواب العراقي في 11 تشرين الثاني/نوفمبر الحالي، في عموم العراق وإقليم كوردستان.

وانطلقت الحملات الدعائية الخاصة بالانتخابات في 3 تشرين الأول/أكتوبر 2025، على أن تستمر حتى 8 نوفمبر الحالي.

وقبل ذلك بيوم واحد، صادقت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات على أسماء 7,768 مرشحاً لخوض السباق الانتخابي والتنافس على 329 مقعداً في البرلمان.