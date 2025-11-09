روان بارزاني: اليوم، تدافع قوات البيشمركة عن حقوقها عبر صناديق الاقتراع

منذ 3 ساعات

أربيل (كوردستان24)- أعلن روان بارزاني، قائد قوات هەڵۆ الخاصة، لقناة كوردستان24، أن البيشمركة في الماضي والآن دافعوا عن الأرض والوطن بدمائهم، واليوم تدافع قوات البيشمركة عن حقوقها عبر صناديق الاقتراع.

من جهته، أدلى قائد قوات زيرفاني، عزيز ويسي، بتصريحٍ لقناة كوردستان24 تطرق فيه إلى سير عملية التصويت الخاص، موجّهًا في الوقت نفسه رسالة إلى قوات البيشمركة والمواطنين.

وقال ويسي: اليوم صوتنا واحد، ولا يوجد أي فرق بين القائد والبيشمركة." وتمنى أن يتوجه البيشمركة إلى صناديق الاقتراع بشكل هادئ ومنظم، كما هو الحال دائمًا، وأن يحافظوا على انضباطهم.

وأكد قائد قوات زيرفاني أن هذا اليوم مهم جدًا لجميع العراق وإقليم كوردستان ووصفه بأنه يوم تاريخي.

وأشار إلى أن البيشمركة استقبلوا العملية بحماس، وتمنى في يوم التصويت العام في 11/11 من هذا الشهر أن يشارك المواطنون بنفس الحماس والنشاط.

وأعرب عن اعتقاده بأن هذه الانتخابات، بسبب وجود تنافس كبير، ستكون تجربة مهمة في عموم العراق، وتمنى النجاح للعملية ولكوردستان.

وفيما يتعلق بالواجب الأمني، أوضح ويسي أن أكثر من 500 من البيشمركة مع القوات الأمنية في حالة استعداد ويشكلون خط الدفاع الثالث بعد الشرطة والأسايش.

وأضاف أنه إذا حدث أي طارئ أو حدث غير مرغوب فيه، سيتم إبلاغ البيشمركة للتعاون مع القوات الأخرى.

وفي ختام حديثه، جدد قائد زيرفاني التأكيد على أن "عمل البيشمركة هو التضحية، ودائماً ضحوا بأنفسهم لكي يعيش المواطنون في سلام وسعادة".

بدوره، قال ديدوان خورشيد، المتحدث باسم قوات الزيرفاني، اليوم الأحد 9 تشرين الثاني 2025، في تصريح لكوردستان24، تفاصيل عملية تصويت قوات البيشمركة.

وبحسب التصريح، بدأت عملية التصويت في الساعة السابعة صباحاً وتُجرى وفق جدول محدد. هذا الجدول وُضع لجميع القوات لكي يدلي كل منهم بصوته في الوقت المخصص له، وهذا الالتزام بالنظام يهدف إلى منع الازدحام وظهور أي مشاكل في مراكز الاقتراع.

كما قال: القادة والبيشمركة مستعدون للتصويت بشكل منظم في مواقعهم، وهذا يدل على التزام جميع القوات بالعملية. حتى الآن، جرت العملية بشكل عام دون أي مشاكل، لكن بما أنها لا تزال في بدايتها، من المتوقع معرفة ما إذا ستظهر أية مشكلات تقنية لاحقاً.

إحدى المشاكل المحتملة هي مشكلة بصمة الإصبع. بالإضافة إلى ذلك، تم التعهد بأن نظام "فيس آي دي" (التعرف على الوجه) سيُستخدم كوسيلة للمساعدة في حل هذه المشكلة. نأمل ألا تحدث أي مشكلة من هذا النوع.

وافتتحت صباح اليوم الأحد، أبواب مراكز الاقتراع لانطلاق عملية التصويت الخاص لانتخابات مجلس النواب العراقي.

ووفقا لمفوضية الانتخابات فأن عملية التصويت الخاص ستستمر حتى الساعة السادسة مساءً بمشاركة 1313890 ناخباً عسكرياً.

وأكدت أن "عدد مراكز الاقتراع المخصصة للعسكريين بلغت 809 مراكز اقتراع، فيما بلغ عدد محطات الاقتراع 4501 محطة".

كما سيشمل التصويت الخاص النازحين أيضا حيث ستستمر عملية التصويت حتى الساعة السادسة مساءً بمشاركة 26538 ناخباً نازحاً في 97 محطة اقتراع بـ27 مركزاً للاقتراع.