خالد عباس: نسبة مشاركة النازحين وصلت للـ 10%

منذ ساعة

أربيل (كوردستان24)- أعلن مسؤول فرع دهوك في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات العراقية أنه يوجد في دهوك يوجد 43 مركزاً و195 محطة اقتراع، كما أن هناك 56 ألف ناخب يملكون حق المشاركة.

خالد عباس، مسؤول فرع دهوك في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات العراقية، قال في مؤتمر صحفي: اليوم صباحاً واجهتنا بعض المشاكل التقنية، مثل توقف الأجهزة، لكن جميعها تم حلها والآن عملية الاقتراع تسير بشكل جيد.

وقال: "لدينا 26 ألف ناخب نازح، يدلون بأصواتهم في 23 مركزاً و73 محطة، داخل وخارج المخيمات، وحتى الآن نسبة مشاركة النازحين قليلة جداً، حيث بلغت حتى الساعة 11 قبل الظهر 10%، أما بالنسبة للقوات الأمنية فالنسبة 50%، ونتوقع أن ترتفع النسبة أكثر.

وقال أيضاً: بالنسبة للتصويت الخاص للقوات الأمنية، لدينا 195 محطة و43 مركزاً، حيث يحق لـ56 ألف ناخب المشاركة، وأكد أن العملية بشكل عام جرت بشكل جيد جداً. وكما أشرت، ستستمر حتى الساعة السادسة مساءً، ثم تُعلن النتائج والتقارير بسرعة وتُرسل النتائج إلى بغداد، وبعد ذلك تبدأ عملية العد في جميع مراكز الاقتراع وتُحسب الأصوات.

وتحدث خالد عباس أيضاً قائلاً: نحن أرسلنا 150 جهاز اقتراع احتياطي إلى جميع مراكز محافظة دهوك وإدارة زاخو المستقلة، و150 جهازاً آخر لم يُستخدم كثيراً حتى الآن، أي أنه إذا حضر هؤلاء الناخبون وواجهوا مشكلة البصمة، يمكنهم المشاركة والتصويت.