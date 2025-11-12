المفوضية تعلن عدد شكاوى يوم الاقتراع الخاص والعام

منذ 33 دقيقة

أربيل (كوردستان24)- أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، اليوم الأربعاء، ان عدد شكوى يوم الاقتراع الخاص والعام 39 شكوى، فيما اشارت الى انه في حال استبعاد أي مرشح فإن أصواته تحجب عنه وعن حزبه.

وقال رئيس مجلس المفوضين في مفوضية الانتخابات عمر احمد محمد ان المفوضية العليا المستقلة للانتخابات "ملزمة بالتوقيتات المحددة، وإعلان نتائج الانتخابات".

وأكد ان نظام الانتخابات واضح وصريح وأن اصوات المرشح بعد استبعاده ستحجب أصواته من القائمة الانتخابية.

ومضى محمد بالقول إن ما يميز هذه الانتخابات التنظيم الرائع والمهني، والتعاون المشترك مع اللجنة الامنية العليا، وشهدنا خلال العملية الانتخابية تعاونا عاليا وتنظيما وادّت إلى نتائج إيجابية وإلى نجاح العملية الانتخابية.