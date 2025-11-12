مفوضية الانتخابات: نتائج الانتخابات ستعلن اليوم عند الساعة السادسة مساءً

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان24)- أكد عضو في الفريق الاعلامي للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات، ان نتائج الانتخابات ستعلن اليوم عند السادسة مساءً، مضيفا ان جميع صناديق الاقتراع وصلت الى المخازن ومؤمنة بشكل كامل.

وقال عماد جميل عضو الفريق الاعلامي في مفوضية الانتخابات اليوم الاربعاء 12 تشرين الثاني 2025، ان "نتائج الانتخابات ستعلن عند الساعة 6 مساءً بشكل رسمي والمفوضية غير مسؤولة عن النتائج التي تنشر في وسائل الاعلام".

وأضاف، " جميع صناديق الاقتراع وصلت الى المخازن وستكون مؤمنة بشكل كامل، ولا يتم فتحها الا في حال تم تسجيل طعون".

ووفقًا لأحدث النتائج الأولية لكل من التصويت الخاص والعام للدورة السادسة للبرلمان العراقي، والتي حصلت عليها كوردستان 24؛ حصل الحزب الديمقراطي الكوردستاني على أكثر من مليون ومائة الف صوت، وما زالت أصواته في ازدياد.

النتائج الاولية للتصويت العام والخاص:

الحزب الديمقراطي الكوردستاني: 1,105,445 صوت

الاتحاد الوطني الكوردستاني: 536,759 صوت

الاتحاد الإسلامي الكوردستاني: 166,474 صوت

تيار الموقف: 154,404 صوت

الجيل الجديد: 137,808 صوت

جبهة الشعب: 20,856 صوت

جماعة العدل الكوردستانية: 48,411 صوت

وصرحت جمانة غلاي، المتحدثة باسم المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، لموقع كوردستان 24 بأنهم سيعلنون مساء اليوم الأربعاء، 12 تشرين الثاني 2025، نسبة المشاركة والنتائج الأولية لكل من التصويتين الخاص والعام للانتخابات البرلمانية العراقية.

وجرى التصويت العام يوم الثلاثاء، 11 تشرين الثاني 2025، والتصويت الخاص يوم الأحد، 09 تشرين الثاني 2025، للدورة السادسة للبرلمان، في محافظات العراق وإقليم كوردستان. وفقًا لإحصائيات المفوضية، بلغت نسبة المشاركة في التصويت الخاص 82.42%، وفي التصويت العام حوالي 54.5%.

على مستوى محافظات العراق وإقليم كوردستان، حصل الحزب الديمقراطي الكوردستاني على أكبر عدد من الأصوات، حيث فاز بأكثر من مليون و 80 ألف صوت. وجاء الاتحاد الوطني الكوردستاني في المرتبة الثانية بحصوله على ما يقرب من 535 ألف صوت. بينما جاء الاتحاد الإسلامي الكوردستاني في المرتبة الثالثة بحوالي 165 ألف صوت.

من المقرر أن تعلن المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، النتائج الأولية لكل من التصويتين العام والخاص في تمام الساعة 06:00 من مساء اليوم الأربعاء، 12 تشرين الثاني 2025.