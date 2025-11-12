رئيس حكومة إقليم كوردستان يُعزّي الجمهورية التركية

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان 24)- قدّم رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، تعازيه إلى الجمهورية التركية في ضحايا تحطّم طائرة الشحن العسكرية التركية التي تحطمت في جورجيا.

وفي برقية تعزية بعث بها إلى وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، عبّر رئيس الحكومة عن أصدق التعازي وخالص المواساة لأسر الضحايا، وللحكومة والشعب التركي بهذه الفاجعة.

وأعلنت وزارة الدفاع التركية مقتل 20 عسكرياً كانوا على متن طائرة شحن عسكرية تحطمت، أمس الثلاثاء، في شرق جورجيا أثناء عودتها من أذربيجان.

وقالت الوزارة في بيان نقلته وكالة "الأناضول"، إن الطائرة كانت تقل 20 شخصاً، من بينهم أفراد الطاقم، دون أن تحدد حتى الآن أسباب الحادث.

وأضافت أن الطائرة أقلعت من مدينة غادجا في غرب أذربيجان، وتحطمت بعد فترة وجيزة من دخولها الأجواء الجورجية بعد ظهر الثلاثاء.

من جانبها، نشرت السلطات التركية أسماء العسكريين العشرين وصورهم، فيما تتواصل التحقيقات لمعرفة أسباب التحطم.