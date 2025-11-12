اتحاد علماء الدين الإسلامي في كوردستان: لا مقاعد لعلمائنا في برلمان العراق

منذ 33 دقيقة

أربيل (كوردستان 24)- أكّد المتحدث باسم اتحاد علماء الدين الإسلامي في كوردستان إلى أن سبعة من علماء الدين رشحوا أنفسهم لانتخابات الدورة السادسة لمجلس النواب العراقي، إلا أنهم لم يتمكنوا حتى الآن من الفوز بأي مقعد نيابي.

وقال المتحدث باسم الاتحاد، عبد الله شيركاوي، اليوم الأربعاء 12 (نوفمبر) 2025، لـ كوردستان24: مع إعلان النتائج الأولية للانتخابات العامة والخاصة، لم يتمكن أي من علماء الدين من الحصول على مقعد في البرلمان.

وأضاف شيركاوي: من غير الواضح بعد، ومع إعلان النتائج النهائية والرسمية، ما إذا كان أحدهم سيتمكن من الفوز أم لا، لكن من بين العلماء السبعة لم يُعلن عن فوز أي منهم حتى الآن.

وكان شيركاوي قد صرح سابقاً لـ كوردستان24 أن سبعة من علماء الدين في عموم إقليم كوردستان، وهم أعضاء عاملون في اتحاد علماء الدين الإسلامي، قد ترشحوا لانتخابات الدورة السادسة لمجلس النواب العراقي.

يُذكر أن الانتخابات العامة للدورة السادسة لمجلس النواب العراقي أُجريت أمس الثلاثاء، 11 تشرين الثاني (نوفمبر) 2025، ووفق النتائج الأولية، تمكن الحزب الديمقراطي الكوردستاني من حصد أكبر عدد من الأصوات على مستوى العراق وإقليم كوردستان.