الحزب الديمقراطي الكوردستاني يتصدر نتائج محافظة نينوى

منذ 42 دقيقة

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، اليوم الأربعاء، النتائج الأولية للانتخابات التشريعية في العراق.

وقالت المفوضية في مؤتمرٍ صحفي، إن نسبة المشاركة في الانتخابات بلغت 56.11%، مؤكدةً أن عمليات العد والفرز مطابقة للإلكتروني بنسبة 100 بالمئة.

واعتبرت أن هذه النتائج أولية غير قابلة للطعن، موضحةً أن 60 محطة لم يتم إرسالها إلكترونياً.

وبحسب مفوضية الانتخابات، بلغ عدد الناخبين الكلي في محافظة نينوى أكثر من 2 مليون ناخب.

وفي محافظة نينوى، بلغ عدد الناخبين المسجلين أكثر من مليوني ناخب، فيما تصدّر الحزب الديمقراطي الكوردستاني النتائج بحصوله على 189,120 صوتاً، تلاه حزب تقدم بـ 157,283 صوتاً، ثم ائتلاف الإعمار والتنمية في المرتبة الثالثة بـ 146,724 صوتاً.