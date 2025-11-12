الديمقراطي الكوردستاني يتصدّر نتائج محافظة أربيل

منذ 30 دقيقة

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتتخابات في العراق، عن تصدّر الحزب الديمقراطي الكوردستاني نتائج محافظة أربيل بـ 369.118 صوتاً.

بينما جاء الاتحاد الوطني الكوردستاني في المرتبة الثانية بتحقيق 97.301 صوتاً.

في حين جاء تيار الموقف الوطني في المرتبة الثالثة بـ 63.288 صوتاً.

وقالت المفوضية إن نسبة التصويت الكلية في المحافظة بلغت 71.65%.

وأكدت أن عدد الناخبين الكلي في أربيل بلغ 1.115.122 ناخباً.

بينما بلغ عدد المصوّتين الكلي 798.986 مصوّتاً.