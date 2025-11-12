الديمقراطي الكوردستاني يحقّق حضوراً لافتاً في محافظة السليمانية

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان 24)- سجّل الحزب الديمقراطي الكوردستاني حضورًا لافتًا في الانتخابات الأخيرة بحصوله على 68,596 صوتًا، في محافظة السليمانية، متقدّمًا على عدد من الأحزاب المنافسة، ومؤكدًا قدرته على ترسيخ وجوده السياسي حتى في المناطق التي كانت تُعرف بأنها خارج نطاق نفوذه التقليدي.

وبحسب البيانات الرسمية الصادرة عن المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، بلغ عدد المصوّتين في السليمانية 738,285 ناخبًا من أصل 1,227,460 ناخبًا مسجلًا، بنسبة مشاركة وصلت إلى 60.15%.

وتصدر الاتحاد الوطني الكوردستاني قائمة الأحزاب في المحافظة بـ 240.899 صوتاً، تلاه تيار الموقف الوطني بـ 75.330 صوتاً، ثم الجيل الجديد بـ 69,752 صوتًا، وجاء بعدها مباشرة الحزب الديمقراطي الكوردستاني بـ 68,596 صوتًا، متفوقًا على الاتحاد الإسلامي الكوردستاني الذي حصل على 65,295 صوتًا.



