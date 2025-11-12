فوز كبير للحزب الديمقراطي الكوردستاني في دهوك

منذ ساعة

أربيل (كوردستان 24)- أكدت النتائج الرسمية الصادرة عن المفوضية العليا المستقلة للانتخابات فوز الحزب الديمقراطي الكوردستاني (پارتی دیموکراتی كوردستان) فوزًا كاسحًا في محافظة دهوك، بعد حصوله على 413,698 صوتًا، أي ما يعادل نحو ثلثي مجموع الأصوات الصحيحة في المحافظة، متصدرًا بفارق كبير عن باقي القوى السياسية.

وبحسب بيانات المفوضية، بلغ عدد الناخبين الكلي في دهوك 805,269 ناخبًا، شارك منهم 623,852 ناخبًا، بنسبة تصويت بلغت 77.47%، وهي الأعلى بين محافظات إقليم كوردستان والعراق عمومًا. وبلغ عدد المصوتين الذكور 328,556، فيما بلغت الإناث 295,296.

تفوق واضح على بقية الأحزاب

وجاء ترتيب الأحزاب بعد الحزب الديمقراطي الكوردستاني على النحو الآتي:

الاتحاد الإسلامي الكوردستاني: 72,959 صوتًا.

تيار الموقف الوطني 18,314 صوتًا.

الجيل الجديد 14,671 صوتًا.

جبهة شعبنا 2,788 صوتًا.

الاتحاد الوطني الكوردستاني 2,423 صوتًا.

جماعة العدل الكوردستانية: 1,419 صوتًا.

الحزب الاشتراكي الديمقراطي الكوردستاني: 295 صوتًا.

محمد علي صالح محمد علي حسن (مستقل): 276 صوتًا.

وأظهرت النتائج أن دهوك ما زالت القلعة الانتخابية الأبرز للحزب الديمقراطي الكوردستاني، الذي حافظ على تفوقه الساحق في جميع أقضية ونواحي المحافظة، بما في ذلك زاخو، العمادية، عقرة، سميل، ودهوك المركز.

وأكدت المفوضية العليا أن العملية الانتخابية في دهوك جرت بانسيابية عالية ودون خروقات تُذكر، إذ تم استلام 1,681 محطة اقتراع من أصل 1,684 بنسبة 99.82%، ما يعكس انتظام العملية وسلامة الإجراءات.