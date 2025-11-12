الديمقراطي الكوردستاني يتصدر نتائج الانتخابات في ثلاث محافظات ويجمع أكثر من مليون صوت

منذ ساعة

أربيل (كوردستان 24)- أظهرت النتائج الرسمية الصادرة عن المفوضية العليا المستقلة للانتخابات أن الحزب الديمقراطي الكوردستاني, تصدّر نتائج انتخابات مجلس النواب العراقي في ثلاث محافظات رئيسية هي أربيل ودهوك ونينوى، فيما حقق تقدمًا لافتًا في السليمانية، ليجمع في مجموع أصواته أكثر من مليون صوت على مستوى المحافظات الأربع، في تأكيد جديد على مكانته كأكبر قوة سياسية في إقليم كوردستان والعراق عمومًا.

أربيل.. العاصمة تجدد الثقة

في محافظة أربيل، حصد الحزب الديمقراطي الكوردستاني 369,118 صوتًا، متصدرًا القوائم الانتخابية بنسبة تجاوزت 46% من مجموع الأصوات الصحيحة. وبلغ عدد المشاركين في التصويت أكثر من 798 ألف ناخب بنسبة مشاركة بلغت 71.65%، وهي من أعلى نسب الإقبال في العراق.

ويعزو المراقبون هذا التفوق إلى الأداء الحكومي الناجح في العاصمة الإقليمية، حيث تحوّلت مشاريع الخدمات والبنية التحتية إلى نقطة ثقة وتجديد للعهد مع الحزب الذي قاد أغلب الإنجازات التنموية في المدينة.

دهوك.. القلعة الانتخابية للديمقراطي

وفي محافظة دهوك، عزز الحزب مكانته كـ القلعة الانتخابية الأقوى بعد حصوله على 413,698 صوتًا، أي ما يعادل نحو 66% من إجمالي الأصوات الصحيحة.

وسجلت المحافظة أعلى نسبة مشاركة في الإقليم والعراق بلغت 77.47%، ما يعكس عمق الارتباط الشعبي بالحزب وسياساته التي ركزت على الاستقرار والتنمية المحلية.

نينوى.. حضور مؤثر خارج الإقليم

وفي نينوى، إحدى أكثر المحافظات العراقية تنوعًا وتنافسًا، تصدّر الحزب الديمقراطي الكوردستاني النتائج أيضًا بحصوله على 189,120 أصوات، متقدمًا على التحالفات والأحزاب الوطنية والعربية.

ويرى محللون أن هذا الإنجاز يعكس القدرة السياسية والتنظيمية للحزب في كسب ثقة مكونات متعددة خارج الإقليم، خاصة في مناطق سهل نينوى وزمار وسنجار.

السليمانية.. حضور متنامٍ في معقل المنافسين

أما في محافظة السليمانية، التي تُعدّ المعقل التقليدي للاتحاد الوطني الكوردستاني، فقد سجل الحزب الديمقراطي الكوردستاني 68,596 صوتًا، متقدمًا على عدد من القوى المنافسة، في مؤشر على توسّع قاعدته الشعبية في مناطق جديدة من شرق الإقليم.

هذا التقدم، رغم خصوصية الساحة السياسية في السليمانية، يعكس تحولًا تدريجيًا في المزاج الانتخابي وثقة متزايدة بنهج الحزب الديمقراطي الكوردستاني في الإدارة والحكم.

كركوك.. حضور ثابت وتأثير متصاعد

وفي كركوك، المدينة المتعددة المكونات، حصد الحزب الديمقراطي الكوردستاني 59,294 صوتًا، ما يجعله أحد أبرز القوى في المحافظة إلى جانب الأحزاب العربية والتركمانية.

ويرى محللون أن هذا الرقم يؤكد أن الحزب لا يزال يحتفظ بقاعدته الانتخابية التاريخية رغم التحديات السياسية والإدارية التي شهدتها المدينة خلال السنوات الماضية.

أكثر من مليون ومئة ألف صوت

وبجمع الأصوات من المحافظات الخمس (دهوك، أربيل، نينوى، السليمانية، كركوك)، يبلغ مجموع ما حصل عليه الحزب الديمقراطي الكوردستاني نحو 1,099,826 صوتًا، ليبقى الحزب الأكثر تصويتًا وتمثيلًا في إقليم كوردستان والعراق.

دلالات سياسية

ويرى المراقبون أن هذه النتائج ترسخ مكانة الحزب كـ العمود الفقري للمشهد الكوردستاني والعراقي، بفضل قدرته على الجمع بين الشرعية الشعبية والتنظيم السياسي المتماسك، إلى جانب خطابه الداعي إلى الشراكة والتوازن والتوافق كنهج لإدارة العلاقة بين أربيل وبغداد.

نحو مرحلة جديدة

هذا الفوز الكبير يمنح الحزب الديمقراطي الكوردستاني موقعًا محوريًا في صياغة المرحلة المقبلة من العملية السياسية، خصوصًا في الملفات المتعلقة بالموازنة الاتحادية وحقوق الإقليم وملف النفط والغاز، ويعزز دوره كصوت وطني جامع يسعى إلى بناء عراقٍ مستقرٍّ واتحادٍ فدرالي فعّال.