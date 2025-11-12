الديمقراطي الكوردستاني يحصد أكثر من 59 ألف صوت في كركوك

منذ ساعة

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، عن حصول الحزب الديمقراطي الكوردستاني على 59.294 صوتاً في محافظة كركوك، ضمن نتائج انتخابات مجلس النواب العراقي.

وبحسب البيانات الرسمية الصادرة عن المفوضية، بلغ عدد المصوّتين في كركوك 619,789 ناخبًا من أصل 953,267 ناخبًا مسجلًا، بنسبة مشاركة وصلت إلى 65.02%.

وتصدر الاتحاد الوطني الكوردستاني قائمة الأحزاب في المحافظة بـ 178.629 صوتاً، تلاه حزب تقدم 107.016 صوتاً، ثم جبهة تركمان العراق الموحد بـ 66.175 صوتًا، وجاء بعدها مباشرة الحزب الديمقراطي الكوردستاني بـ 59.294 صوتاً.