مفوضية الانتخابات توضح مراحل توزيع المقاعد وحسم الطعون

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان24)- كشفت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، اليوم الجمعة، عن آلية حسم الشكاوى والطعون قبل المصادقة على أسماء الفائزين النهائية.

وقالت نائب المتحدث الرسمي باسم المفوضية العليا المستقلة للانتخابات نبراس أبو سودة لوكالة الأنباء العراقية: ان "عملية توزيع المقاعد وتسمية الفائزين تمر بعدة مراحل قبل اعلان النتائج النهائية".

وأوضحت ان "المفوضية تعمل اولاً على حسم الشكاوى المقدمة، بالاضافة الى معالجة المحطات التي لم ترسل نتائجها خلال الساعات الست الاولى من اغلاق صناديق الاقتراع، والتي كان يفترض ان تصل عبر الوسط الناقل".

وأشارت الى ان "النتائج الاولية المعلنة تكون قابلة لتقديم الطعون بشأنها، وبعد ذلك يتم التعامل مع الطعون وحسمها من قبل المفوضية والهيئة القضائية للانتخابات"، مبينة ان "الهيئة القضائية تعلن بعد ذلك الانتهاء الكامل من جميع الطعون، ويعد خطابها تبليغاً رسمياً للمفوضية باكتمال هذه المرحلة".

وأضافت ان "المفوضية تقوم بعد ذلك بارسال النتائج النهائية الى المحكمة الاتحادية العليا لغرض المصادقة"، مشيرة الى ان "النتائج التي ترفع للمحكمة تتضمن اسماء الفائزين وتحدد عددهم البالغ 329 نائباً يشغلون مقاعد مجلس النواب"، منوهة بأن "الامر لا يتعلق بمدة زمنية محددة، وانما بخطوات يجب استكمالها".