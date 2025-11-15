إصابة 22 شخصا بانفجار قوي في جنوب العاصمة الأرجنتينية

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان24)- وقع انفجار قوي الجمعة في منطقة صناعية في إيزيزا بجنوب العاصمة الأرجنتينية بوينوس آيرس، أسفر عن إصابة 22 شخصا على الأقل وتسبب بحريق هائل، بحسب السلطات.

وتصاعد عمود من الدخان الأسود والبرتقالي في سماء المدينة، بينما أضاءت ألسنة اللهب المنطقة المحيطة، بحسب صحافي في وكالة فرانس برس كان في موقع الحادثة.

وأوضح مصدر في حكومة مقاطعة بوينوس آيرس لوكالة فرانس برس طالبا عدم كشف هويته أنّ الدخان وصل إلى "ارتفاع نحو 500 متر".

وقال رئيس بلدية إيزيزا غاستون غرانادوس لقناة "سي 5 ان" التلفزيونية "تحطمت نوافذ منزلي ومساكن الحي"، مضيفا "نجلي العائلات التي تعيش في محيط الحادثة".

وأشار مدير العيادة التي استقبلت المصابين كارلوس سانتورو، لقناة "لا ناسيون" التلفزيونية، إلى أنّ عدد الجرحى بلغ 22.

وأوضح غرانادوس أن سبب الانفجار لم يُعرف حتى الآن، مضيفا "نحاول السيطرة على الحريق وإخماده، لكننا لم ننجح بعد".

وبحسب وسائل إعلام محلية، تأثرت خمس منشآت على الأقل بالحادثة.

تقع هذه المنطقة الصناعية بالقرب من مطار إيزيزا الدولي.

وقال مدير الدفاع المدني في مقاطعة بوينوس آيرس فابيان غارسيا لقناة "لا ناسيون" صباح السبت إنّ المنطقة "تضم شركات متنوعة تقدم منتجات مختلفة. هناك كمية كبيرة من الإطارات، وشركات تعمل في المجال الكيميائي، ومستودع لشركة آيرن ماونتن (المتخصصة في أرشفة المستندات والبيانات)".

وتابع "إنه حريق معقد جدا، ومن المتوقع أن يكون ضخما"، موضحا أنّ "الحريق اندلع في شركة لوجستية".

AFP