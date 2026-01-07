بريطانيا قلقة من الأحداث الأخيرة في شمال حلب

منذ ساعة

أربيل ( كوردستان 24 )- أبدى المبعوث البريطاني الخاص لشؤون سوريا قلقه البالغ، إزاء التصعيد والنزوح الكبير في شمال حلب، مؤكداً على أهمية الاستقرار في سوريا وضرورة خفض التصعيد وحماية أرواح المدنيين في الأحياء الشمالية.

ونشر آن سنو، المبعوث البريطاني الخاص لشؤون سوريا، الأربعاء، رسالة على منصة التواصل الاجتماعي (إكس) أعرب فيها عن قلقه العميق بشأن تصاعد الاشتباكات في شمال حلب.

وأشار إلى أن سقوط ضحايا من المدنيين العزل ونزوح السكان في هذا الوقت الذي يعتبر الاستقرار في سوريا بالغ الأهمية للجميع، وما يحصلأمر يثير قلقاً بالغاً.

وأكد المبعوث البريطاني أن لندن تدعو إلى خفض التصعيد، وبدء الحوار، مع ضمان حماية حياة المدنيين. وأوضح أنهم يراقبون الوضع عن كثب وبعناية فائقة.

يأتي ذلك بعد التصعيد الذي جعل المواطنين الكورد وهم أغلب سكان أحياء شمال مدينة بدأوا بالنزوح نحو مناطق أكثر أمانا بعد أحداث قتالية إستهدفت مناطق في شمال مدينة حلب.