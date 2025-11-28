كهرباء كوردستان: نكثّف جهودنا لإعادة التيار بأسرع وقتٍ ممكن

منذ 45 دقيقة

أربيل (كوردستان 24)- أعربت وزارة الكهرباء في إقليم كوردستان عن بالغ امتنانها وشكرها لمواطني الإقليم على صبرهم وتحمّلهم بسبب خلل في شبكة التيار الكهربائي نتيجة قصف حقل غاز كورمور في جمجمال بمحافظة السليمانية.

وأكدت الوزارة في بيانٍ لها، أنها وبالتعاون مع وزارة الثروات الطبيعية والأجهزة الأمنية وشركة دانا غاز، تكثّف جهودها لإعادة مستوى الإنتاج إلى وضعه الطبيعي وإرجاع الكهرباء بأسرع وقت ممكن إلى جميع المنازل والمحلات والمصانع.

معتبرةً أن الهدف الأسمى لحكومة كوردستان هو سلامة وراحة مواطنيها.

ويُعد حقل "كورمور" في قضاء جمجمال بمحافظة السليمانية أكبر حقل غازي في إقليم كوردستان، وتديره شركة "دانة غاز" الإماراتية (كونسورتيوم بيرل بتروليوم).

ويعتبر الحقل "العمود الفقري" لمنظومة الطاقة، حيث يزود محطات توليد الكهرباء في أربيل والسليمانية ودهوك بالوقود اللازم للتشغيل، وتوقفه يعني انقطاعاً شبه تام للتيار الكهربائي في الإقليم.

ولم يكن هجوم الأربعاء حدثاً معزولاً، إذ تعرض الحقل لسلسلة هجمات متكررة بالصواريخ (كاتيوشا) والطائرات المسيرة المفخخة خلال الأعوام (2022، 2023، 2024).

ورغم تشكيل لجان تحقيقية مشتركة بين بغداد وأربيل في مرات سابقة، إلا أن النتائج غالباً ما تبقى طي الكتمان أو تُقيد ضد "جماعات خارجة عن القانون".

وتعرضت الحقول والمنشآت النفطية، وعدد من المنشآت الحيوية في إقليم كوردستان، إلى هجماتٍ متكررة بطائراتٍ مسيّرة خلال المدة من 15/6/2025 إلى 25/7/2025، مما أسفر عن أضرارٍ مادية واقتصادية جسيمة.