الرئيس بارزاني يحضر ندوة حول الملا الجزيري في شرناخ

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان 24)- وصل الرئيس مسعود بارزاني، اليوم السبت، إلى قضاء جزيرة بوتان التابع لمحافظة شرناخ في شمال كوردستان، للمشاركة في فعاليات الندوة الدولية بنسختها الرابعة حول الشاعر والمتصوف "الملا الجزيري".

وكانت أعمال الندوة التي تستمر يومين، قد انطلقت أمس الجمعة، 28 تشرين الثاني 2025، بحضور نخبة واسعة من الباحثين والأكاديميين المحليين والدوليين.

وقال مراسل كوردستان24، إن صوراً بالحجم الكبير للرئيس بارزاني رُفِعت في أماكن مختلفة من شرناخ وقد كُتب عليها: مرحباً بكم في جزيرة بوتان.

وتقام الندوة في قاعة مؤتمرات فندق "ديدمان جزيرة".

وفي تصريحٍ لـ كوردستان24، قال رئيس جامعة شرناخ، عبد الرحيم ألقش، إن "مشاركة الرئيس بارزاني في هذا المحفل العلمي والثقافي تعد مبعث فخر واعتزاز كبيرين".

معرباً عن "ترحيبه الحار بحضور الرئيس في أرض ومسقط رأس الملا الجزيري".

وأشار أن العديد من الشخصيات ستحضر الندوة، من أكاديميين ومثقفين وفنانين إلى جانب إداريين محليين وبرلمانيين وسياسيين، حيث سيناقشون في جلسات وحوارات ومحاضرات شعر ملا جزيري، أحد أبرز رموز الشعر الكوردي.

ووفقاً لرئيس الجامعة، فقد تم توجيه الدعوة لنحو 90 شخصية وباحثاً من مختلف أنحاء العالم للمشاركة في هذا الحدث الهام.

وسيقدم الباحثون خلال جلسات الندوة وحلقاتها النقاشية، أوراقاً بحثية ودراسات تتناول حياة "الملا الجزري" ونتاجاته الأدبية وتأثيره الفكري.