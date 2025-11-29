رئيس بلدية شرناخ للرئيس بارزاني: حضوركم رمز للأخوة

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان 24)- أكد رئيس بلدية شرناخ محمد يركا، خلال المنتدى الدولي الرابع لملا جزيري، على أهمية التعايش والأخوة بين الكورد والأتراك، معتبراً أن حضور الرئيس بارزاني يمثّل خطوة عملية لتعزيز هذه الأخوة.

وفي مستهل كلمته، قدّم يركا ترحيبه بالرئيس بارزاني والوفد المرافق له، وهنّأه على نجاح انتخابات برلمان كوردستان، وقال: إن نجاح انتخابات 11/11 للبرلمان العراقي كان إنجازاً جديداً، ونحن سعداء به ونهنّئكم عليه.

ورفع رئيس بلدية شرناخ من قيمة حضور الرئيس بارزاني في المنتدى، قائلاً: وجودكم هنا ليس مجرد مشاركة بروتوكولية أو تشريفية، إنما هو حضور يهدف إلى تعزيز علاقاتنا، وهو رمز للأخوّة.

وأشار إلى أنهم في زيارة سابقة للرئيس بارزاني لمسوا محبّته الكبيرة للملا جزيري باعتباره إرثاً مشتركاً.

وفي جزء آخر من حديثه، تناول يركا التاريخ المشترك للمنطقة بوصفها مركزاً للحضارة وموطناً للأنبياء، وقال: منذ آلاف السنين يعيش الكورد والترك معاً على هذه الأرض، عند سفح جبل جودي. نحن لا نتحدث عن هذه الأخوّة كتاريخٍ مضى، بل كقوة ومسار نريده للمستقبل.

وفيما يتعلق بالوضع السياسي ومساعي السلام، أشار رئيس بلدية شرناخ إلى رسائل الرئيس رجب طيب أردوغان، قائلاً: كلمات رئيس الجمهورية تشكّل لنا خارطة طريق؛ فهذه الأرض أرض الأخوّة والوئام.

كما دعا الرئيس بارزاني إلى دعم وحدة الصف وترسيخ الأخوّة بين الكورد والترك، مؤكداً إدراكهم لحرصه على هذا المسار.

وفي ختام كلمته، أعرب يركا عن أمله في أن يكون هذا المنتدى سبباً للخير والبركة، وبداية لترسيخ السلام والاستقرار في تركيا والمنطقة.

وكان الرئيس بارزاني وصل صباح اليوم السبت إلى قضاء جزيرة بوتان في محافظة شرناخ للمشاركة في الملتقى الدولي الرابع للشاعر والمتصوف "الملا الجزيري".

الملتقى انطلق يوم الجمعة في قاعة مؤتمرات فندق "ديدمان جزيرة" ويستمر يومين، بمشاركة باحثين وأكاديميين محليين ودوليين.

وشهدت المدينة رفع صور كبيرة للرئيس بارزاني مع عبارات ترحيب في مواقع مختلفة.

ويشارك في الملتقى نحو 90 شخصية وباحثاً من دول متعددة، حيث سيتضمن جلسات الفعالية إعداد أوراق بحثية ودراسات حول حياة الملا الجزيري، أعماله الأدبية، وتأثيره الفكري.